Злата Огнєвіч готова до нових стосунків: Мені так не вистачало шторму

Злата Огнєвіч зробила нове відверте зізнання після розставання з Андрієм Задворним. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Поки переможець реаліті "Холостячка-2" Андрій Задворний вперто продовжує боротись із критикою в Мережі, Злата Огнєвіч ділиться з шанувальними чудовими новинами. Співачка зізналась, що те потрясіння, яке вона, ймовірно, пережила, "привело її до трансформації та розкрило величезну внутрішню силу".

Зараз я на всіх рівнях відчуваю появу нового, чогось великого і невідомого мені, але саме того, чого так довго чекала, – розповіла Огнєвіч.

Шанувальники розкритикували Злату Огнєвіч / Фото: пресс-служба СТБ

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Окрім того, Злата делікатно натякнула фоловерам, що готова...до нових стосунків! Зірка порівняла розставання з Андрієм зі штормом, "після якого прокидаєшся на березі й сонце світить прямо в обличчя".

Десь на горизонті ще буря не вщухла, але я вже на березі, я жива та готова продовжити свою подорож, – поділилася артистка.

Також співачка зізналась, що вона завжди вважала себе сильною й під час складних подій "знаходила ресурс для підтримки тих, хто її потребує".

За словами Злати, щоб перейти на наступний етап життя, їй не вистачало саме цього шторму.

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До речі, дівчина супроводила пост дивовижними кадрами з фотосесії. На світлинах вона постала в довгій чорній сукні обтягуючого крою з розрізом, на підборах та з ефективною червоною помадою.

Злата Огнєвіч у новій фотосесії. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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Фоловери вкотре наголоси, що Злата виглядає приголомшливо та побажали їй особистого щастя:

Злата – ти чудова. Він не коштував і мізинця твого.

Красива Злата.

Молодець, ти смілива, так тримати.

Хотілося б бачити фото у парі.

Фото: instagram/zlata.ognevich

Раніше Злата Огнєвіч розповідала про зміни в житті після "Холостячки" та про те, які висновки вона зробила після реаліті.

Окрім того, артистка поділилась про свої головні принципи у стосунках. Також вона зазначила, що готова змінюватись заради кохання та мріє скоріше побудувати свою сім'ю.