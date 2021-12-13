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Злата Огнєвіч про зміни в житті після розриву з переможцем Холостячки: Вже не буду колишньою

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
13 грудня, 16:39
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Днями стало відомо про болючий розрив стосунків співачки з Андрієм Задворним. Як же зараз Злата почувається, та які висновки вона зробила після реаліті – читайте нижче
Злата Огнєвіч розповіла, як змінилася після реаліті.
Злата Огнєвіч розповіла, як змінилася після реаліті. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/zadvornyi_andrii

Шанувальники вже знають, що через півтора місяці стосунків Андрій Задворний залишив Злату Огнєвіч. Він зізнався, що не має почуттів до дівчини. Для артистки така заява стала повною несподіванкою.

Після такого зізнання, Злата все ж змогла відшукала у собі сили рухатися далі. У Мережі Огнєвіч з'явилась усміхненою та розповіла про свою трансформацію.

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Злата Огнєвіч розповіла про зміни в житті.
Злата Огнєвіч розповіла про зміни в житті. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Зірка заявила, що "життя – це свято та захоплююча гра". Вона зазначила, що колишньою, якою була до всіх подій останнього часу, вже не буде.

Немає переможців і тих, хто програв, – час усе розставить на свої місця, – написала героїня "Холостячки".

Також Злата додала, що дуже рада своїй трансформації та вдячна шанувальникам за підтримку. Співачка розповіла, що від фолловерів дізналася чимало реальних історій про розставання.

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Я вдячна і за трансформацію, і за шлях, який розпочала до себе. Дякую всім за підтримку, теплоту та таку кількість схожих жіночих історій, які я отримала за ці дні. Я відчуваю, що не одна. Нас так багато жінок, які набули сили і знайшли новий сенс у житті. Я пишаюсь вами, – зазначила Огнєвіч.

До речі, зірка показала нові кадри з фотосесії у ванній. Вона позувала з коктейлем у руці та телефоном у чорному костюмі та срібрястих туфлях-човниках.

Злата Огнєвіч у новій фотосесії. | Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч у новій фотосесії. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч у новій фотосесії. | Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч у новій фотосесії. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч у новій фотосесії. | Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч у новій фотосесії. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч у новій фотосесії. | Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч у новій фотосесії. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч у новій фотосесії. | Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч у новій фотосесії. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч у новій фотосесії. | Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч у новій фотосесії. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч у новій фотосесії. | Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч у новій фотосесії. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich
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Фоловери звісно ж підтримали Злату Огнєвіч на тлі всіх останніх подій та побажали знайти їй свою долю:

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  • Златочка, ти чудово виглядаєш, так тримати, розумничка! Все проходить, пройде і це.
  • Ось такою бачити вас хочеться щодня.
  • Злато, щиро бажаю вам величезного жіночого щастя.
  • Яка ви гарна. У вас точно все вийде і буде гаразд.
Фото: instagram/zlata.ognevich

До речі, нещодавно фіналіст реаліті Дмитро Шевченко розповів про стосунки із Златою Огнєвіч після проєкту. А от інший учасник, Андрій Хветкевич відповів, чому головна героїня вигнала його з "Холостячки".

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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