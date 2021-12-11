Злата Тарапата чи Тарапата Злата: які стосунки у холостячки із фаворитом шоу?

У пост-шоу стало відомо, що відносини Злати Огнєвіч та Андрія Задворного не склалися – кілька розлучилася. Проте, інше питання – хто ж забрав серце холостячки?
Першим претендентом був Максим Тарапата. Натяків на те, що саме з ним співачка розпочала новий роман, було багато – пару зустрічали під час прогулянки Києвом.
Як стало відомо в пост-шоу, Злата і Макс дійсно дуже близькі, але поки що, як друзі. Тарапата підтримав виконавицю після болючого розриву з Андрієм Задворним.
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Зараз холостячка та фаворит шоу разом ходять на прогулянки, багато спілкуються і навіть бувають на побаченнях, як сказала сама Злата Але поки що не поспішають із стосунками, а просто насолоджуються часом разом.
Надія на те, що між друзями зав'яжуться серйозні стосунки, не залишають фанатів реаліті.
Спільне фото із Златою та Максом опублікував ведущий проекту Григорій Решетник із неоднозначним підписом:
"Злата Тарапата або Тарапата Злата"
У Instagram Макса теж з'явилося ніжне фото зі співачкою.
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