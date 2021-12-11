Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Зеленський 💡 Заборона пакетів 💸 Тисяча Зеленського 🎄 Новий рік 2022

Куди поділи Саманту?

Лободу занесLO

Слава VS Віка

Камбек Сrazy Frog

Шоу "Маска". Сезон 2

Листівка Кембриджів
СЬОГОДНІ Зірки Шоу

Злата Тарапата чи Тарапата Злата: які стосунки у холостячки із фаворитом шоу?

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
11 грудня, 06:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Заплутана історія стосунків холостячки Злати Огнєвіч знову призвела до Максима Тарапати, якого багато шанувальників із самого початку вважали переможцем шоу.
/ Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

У пост-шоу стало відомо, що відносини Злати Огнєвіч та Андрія Задворного не склалися – кілька розлучилася. Проте, інше питання – хто ж забрав серце холостячки?

Першим претендентом був Максим Тарапата. Натяків на те, що саме з ним співачка розпочала новий роман, було багато – пару зустрічали під час прогулянки Києвом.

Реклама

Як стало відомо в пост-шоу, Злата і Макс дійсно дуже близькі, але поки що, як друзі. Тарапата підтримав виконавицю після болючого розриву з Андрієм Задворним.

Зараз холостячка та фаворит шоу разом ходять на прогулянки, багато спілкуються і навіть бувають на побаченнях, як сказала сама Злата Але поки що не поспішають із стосунками, а просто насолоджуються часом разом.

Скріншот – відео

Надія на те, що між друзями зав'яжуться серйозні стосунки, не залишають фанатів реаліті.

Реклама

Спільне фото із Златою та Максом опублікував ведущий проекту Григорій Решетник із неоднозначним підписом:

"Злата Тарапата або Тарапата Злата"

У Instagram Макса теж з'явилося ніжне фото зі співачкою.

Реклама
Instagram – @tarmaks

Більше новин на тему:

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
⭐ Зіркові архіви ⭐
Впізнаєте Хайді Клум?
Must visit
Главные концерты декабря
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти