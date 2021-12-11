Злата Тарапата чи Тарапата Злата: які стосунки у холостячки із фаворитом шоу?

/ Фото: instagram.com/grisha_reshetnik
У постшоу стало відомо, що відносини Злати Огнєвіч та Андрія Задворного не склалися – пара розлучилася. Проте інше питання – хто ж забрав серце холостячки?
Першим претендентом був Максим Тарапата. Натяків на те, що саме з ним співачка розпочала новий роман, було багато – пару зустрічали під час прогулянки Києвом.
Як стало відомо в постшоу, Злата і Макс дійсно дуже близькі, але поки що як друзі. Тарапата підтримав виконавицю після болючого розриву з Андрієм Задворним.
Зараз холостячка та фаворит шоу разом ходять на прогулянки, багато спілкуються і навіть бувають на побаченнях, як сказала сама Злата
Надія на те, що між друзями зав'яжуться серйозні стосунки, не залишає фанатів реаліті.
Спільне фото із Златою та Максом опублікував ведучий проєкту Григорій Решетник із неоднозначним підписом:
"Злата Тарапата чи Тарапата Злата"
У Instagram Макса теж з'явилося ніжне фото зі співачкою.
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