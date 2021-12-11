Злата Тарапата чи Тарапата Злата: які стосунки у холостячки із фаворитом шоу?

/ Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

У постшоу стало відомо, що відносини Злати Огнєвіч та Андрія Задворного не склалися – пара розлучилася. Проте інше питання – хто ж забрав серце холостячки?

Першим претендентом був Максим Тарапата. Натяків на те, що саме з ним співачка розпочала новий роман, було багато – пару зустрічали під час прогулянки Києвом.

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Як стало відомо в постшоу, Злата і Макс дійсно дуже близькі, але поки що як друзі. Тарапата підтримав виконавицю після болючого розриву з Андрієм Задворним.

Зараз холостячка та фаворит шоу разом ходять на прогулянки, багато спілкуються і навіть бувають на побаченнях, як сказала сама Злата Але поки що не поспішають із стосунками, а просто насолоджуються часом разом.

Скріншот – відео

Надія на те, що між друзями зав'яжуться серйозні стосунки, не залишає фанатів реаліті.

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Спільне фото із Златою та Максом опублікував ведучий проєкту Григорій Решетник із неоднозначним підписом:

"Злата Тарапата чи Тарапата Злата"

У Instagram Макса теж з'явилося ніжне фото зі співачкою.

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Instagram – @tarmaks

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