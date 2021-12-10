Ідеальний принц виявився ловеласом: Роман із "Холостячки" закрутив стосунки з двома дівчатами

Життя після проекту "Холостячка" продовжує дивувати нові цікаві сюжети. Улюбленець жінок Роман Васильєв виявився тим, чим інтриганом

/ Фото: пресс-служба СТБ

Ніхто не очікував, що романтичний та ідеальний Роман, який пішов із проекту "Холостячка" у сьомому випуску , почне стосунки відразу з двома дівчатами

На пост-шоу Роман розповів, що після участі у реаліті почав займатися просуванням своєї марки стоматологічних засобів. Чоловік асоціював свій бренд із трояндою з реаліті, а просувати його попросив інших учасників.

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За життя після проекту Роман познайомився з колишньою учасницею минулого сезону "Холостяк" Надін Медведчук. За словами стоматолога, у нього з дівчиною склалися дуже близькі, але дружні стосунки.

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А ось Надін сприйняла спілкування з чоловіком зовсім інакше – вона впевнена, що це були залицяння. Крім того, між Романом та Надін був поцілунок.

Він виявляв якось свою симпатію, надсилав квіти, писав уранці голосові повідомлення, говорив компліменти та підтримував мене ті моменти, коли для мене це було дуже важливо, – поділилася дівчина.

Але, як виявилося, так Роман поводився не лише з Надін, а ще й ще однією учасницею "Холостяка" Олександрою Миколюк.

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Про те, що у дівчат з'явилася симпатія до одного й того чоловіка стало відомо випадково. Надін та Саша товаришують після участі у шоу, тому часто бачаться та багато спілкуються.

У студії пост-шоу Олександра розповіла, що листування з Романом іноді набували інтимного характеру, тому дівчина і подумати не могла, що для Васильєва це лише дружба.

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Колишній учасник "Холостячки" наполіг на своєму та впевнено заявив, що попереджав обох подруг про те, що стосунків між ними не буде. Але все ж таки, після з'ясування стосунків у студії, Роман все ж таки визнав свою провину і вибачився у дівчат.

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