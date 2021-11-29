Злату Огнєвіч помітили з Максом Тарапатою на вулицях Києва: відео

Максим Тарапата залишив шоу "Холостячка-2" за крок до фіналу, і зараз багато шанувальників упевнені, що переможцем стане Роман Свічкоренко. Деякі також "роблять ставки" на Дмитра Шевченка

Злата Огнєвія була помічена разом із Максом Тарапатою / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, Колаж: Сьогодні

До фіналу проєкту "Холостячка-2" залишилося лише кілька днів. І вже скоро всі офіційно дізнаються, кого обрала Злата Огнєвіч. І поки деякі припускають, що це Роман Свічкоренко, який повернувся на шоу,Злата розгулює столицею з Максимом Тарапатою.

Шанувальники шоу застали Огнєвіч і Тарапату на прогулянці – вони разом йшли вулицею, проте почуттів не виявляли: за руки не трималися, не обіймалися та не цілувалися. Можливо, Злата та Макс зараз співпрацюють і були на діловій зустрічі? А може Огнєвіч передумала і після фіналу обрала Тарапату? Відео зі Златою та Максом фани опублікували у TikTok.

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Те, що на відео саме Злата, доводять кадри з її Instastories – світло-коричневе пальто і копицю густого темного волосся Злати неможливо не впізнати!

Злату Огневич помітили з Максом Тарапатою / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, Колаж: Сьогодні

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Ну і Макс Тарапата у своєму Instagram-акаунті також опублікував кадри в чорному пальті – такому ж, як на кадрах відеоролика.

Максим Тарапата зустрічається із Златою Огнєвіч? / Фото: instagram.com/tarmaks

До речі, раніше Злату розкритикували за те, що вона попрощалася з Максом наприкінці 11-го випуску шоу. Він був улюбленцем багатьох глядачів. Хто знає, можливо, Огнєвіч прислухалася до шанувальників і таки вирішила дати Тарапаті другий шанс?

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Цей момент залишив шанувальників Злати та шоу "Холостячка-2" збентеженими. Хто ж тоді переміг? Невже Макс повернеться до фінального випуску? Чи Злата змінила своє рішення вже після закінчення зйомок проєкту?

Так багато запитань, але так мало відповідей. Зовсім як на гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна", у якому нещодавно розсекретили ще одного персонажа.

Хто пройшов у фінал "Холостячки-2"

Після "вильоту" з шоу Макса Тарапати, у фіналі опинилися Дмитро Шевченко та Андрій Задворний. На церемонії троянд до них приєднався Роман Свечкоренко, який раніше залишив проєкт, щоб вирішити проблеми із процесом розірвання шлюбу.

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