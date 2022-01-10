Золотий глобус-2022: хто став переможцем премії, яку називають репетицією Оскара

Названо переможців "Золотого глобуса-2022" / Фото: Getty Images

У ніч із неділі на понеділок у Лос-Анджелесі відбулася 79-а церемонія премії "Золотий глобус" . Цього року друга кіноподія після "Оскару" пройшла без червоної доріжки та гостей. Переможців оголосили онлайн. Розповідаємо, хто забрав нагороди.

Переможці премії "Золотий глобус-2022"

Найкраща драма:

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" Белфаст"

Белфаст" "У руках пса" – переможець

"Дюна"

"Король Річард"

"CODA: Дитина глухих батьків"

Найкращий мюзикл/комедія:

"Лакрична піца"

"Вестсайдська історія" – переможець

"Не дивіться нагору"

"Сірано"

"Тік-тік, бум!"

Найкраща акторка – драма:

Леді Гага – "Будинок Gucci"

Ніколь Кідман – "Бути Рікардо" – переможець

Олівія Колман – "Незнайома дочка"

Крістен Стюарт – "Спенсер"

Джессіка Честейн – "Очі Теммі Фей"

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Найкращий актор – драма:

Махершала Алі – "Лебедина пісня"

Хав'єр Бардем – "Бути Рікардо"

Вілл Сміт – "Король Річард" – переможець

Дензел Вашингтон – "Трагедія Макбета"

Бенедикт Камбербетч – "Влада пса"

Найкраща акторка – мюзикл/комедія:

Маріон Котіяр – "Аннетт"

Дженніфер Лоуренс – "Не дивіться вгору"

Рейчел Зеглер – "Вестсайдська історія" – переможець

Емма Стоун – "Круелла"

Алана Хаїм – "Лакрична піца"

Найкращий актор – мюзикл/комедія:

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Леонардо ДіКапріо – "Не дивіться нагору"

Пітер Дінклейдж – "Сірано"

Ентоні Рамос – "На висоті мрії"

Ендрю Гарфілд – "Тік-тік, бум!" – мюзикл

Купер Хоффман – "Лакрична піца"

Найкращий анімаційний фільм:

"Лука"

"Моя афганська сім'я"

"Енканто" – переможець

"Втеча"

"Райя та останній дракон"

Краща пісня:

Be Alive – "Король Річард"

Dos Oruguitas – "Енканто"

No Time to Die – "007: Не час помирати" – переможець

Down to Joy – "Белфаст"

Here I Am (Singing My Way Home) – "Респект"

Найкращий телесеріал – драма:

"Гра у кальмара"

"Люпен"

"Спадкоємці" – переможець

"Поза"

"Ранкове шоу"

Найкращий телесеріал – комедія/мюзикл:

"Велика"

"Пси резервації"

"Хитрості" – переможець

"Тед Лассо"

"Вбивства в одному будинку"

Найкращий мінісеріал, антологія або телефільм:

"Імпічмент: Американська Історія злочинів"

"Ломка"

"Мейр із Істтауна"

"Підземна залізниця" – переможець

"Прибиральниця. Історія матері-одиначки".

Повний список переможців можна переглянути тут .