Без червоної доріжки та гостей: все про церемонію Золотий глобус-2022

Цієї неділі, 9 січня, у Лос-Анджелесі відбудеться церемонія нагородження премією "Золотий глобус-2022"

Як пройде церемонія "Золотий глобус-2022" / Фото: goldenglobes.com

Незабаром у готелі Beverly Hilton на узбережжі Голлівуду розпочнеться 79-а церемонія "Золотий глобус". Та цьогоріч івент пройде у дещо незвичайному форматі. Далі розповідаємо, як усе буде відбуватися.

"Золотий глобус-2022" не транслюватимуть по ТБ

Телеканал NBC, який традиційно транслював "Золотий глобус" уже багато років, відмовився від прав на показ церемонії через минулорічні скандали. Все почалося з того, що одного з членів HFPA (Голлівудської асоціації іноземної преси, яка присуджує "Золотий глобус") Філіпа Берка виключили з асоціації після того, як він назвав рух Black Lives Matter "расистським рухом ненависті".

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Бойкот премії

У лютому 2021-го газета Los Angeles випустила викривальну статтю і розповіла, що у журі кінопремії немає темношкірих. Також видання звинуватило штаб-квартиру HFPA у корупції. Після тиску керівництво організації пообіцяло підвищити прозорість та різноманітність щодо журі.

Докладніше про скандали навколо "Золотого глобусу" читайте тут.

Ні червоній доріжці та гостям

Через сплеск COVID-19 та швидке поширення штаму Омікрон, церемонію проведуть без червоної доріжки та гостей. Деякі учасники івенту та лауреати все ж таки будуть допущені до зали, проте за наявності довідки про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту.

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Скорочено і формат самої церемонії – організатори не запросили ні номінантів, ні журналістів, ні почесних гостей.

Номінанти

До списку головних номінантів премії "Золотий глобус-2022" увійшли фільми "Белфаст", "Дюна", "Влада пса", "Король Річард" та "CODA: Дитина глухих батьків".

Кадр з фільму "Дюна" / Фото: Imdb.com

Найбільшу кількість номінацій отримали "Белфаст" та "Влада пса", а також серіали "Гра в кальмара" та "Спадкоємці".

Раніше ми розповідали про зіркок-рекордсменів "Золотого глобусу".