Без червоної доріжки та гостей: все про церемонію Золотий глобус-2022

Незабаром у готелі Beverly Hilton на узбережжі Голлівуду розпочнеться 79-а церемонія "Золотий глобус". Та цьогоріч івент пройде у дещо незвичайному форматі. Далі розповідаємо, як усе буде відбуватися.
"Золотий глобус-2022" не транслюватимуть по ТБ
Телеканал NBC, який традиційно транслював "Золотий глобус" уже багато років, відмовився від прав на показ церемонії через минулорічні скандали. Все почалося з того, що одного з членів HFPA (Голлівудської асоціації іноземної преси, яка присуджує "Золотий глобус") Філіпа Берка виключили з асоціації після того, як він назвав рух Black Lives Matter "расистським рухом ненависті".
Далі по темі
Бойкот премії
У лютому 2021-го газета Los Angeles випустила викривальну статтю і розповіла, що у журі кінопремії немає темношкірих. Також видання звинуватило штаб-квартиру HFPA у корупції. Після тиску керівництво організації пообіцяло підвищити прозорість та різноманітність щодо журі.
Докладніше про скандали навколо "Золотого глобусу" читайте тут.
Ні червоній доріжці та гостям
Через сплеск COVID-19 та швидке поширення штаму Омікрон, церемонію проведуть без червоної доріжки та гостей. Деякі учасники івенту та лауреати все ж таки будуть допущені до зали, проте за наявності довідки про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту.
Скорочено і формат самої церемонії – організатори не запросили ні номінантів, ні журналістів, ні почесних гостей.
Номінанти
До списку головних номінантів премії "Золотий глобус-2022" увійшли фільми "Белфаст", "Дюна", "Влада пса", "Король Річард" та "CODA: Дитина глухих батьків".
Найбільшу кількість номінацій отримали "Белфаст" та "Влада пса", а також серіали "Гра в кальмара" та "Спадкоємці".
Раніше ми розповідали про зіркок-рекордсменів "Золотого глобусу".