Зірка 90-х звинуватила Пугачову в зіпсованій кар'єрі багатьох артистів, співачка відповіла

Алла Пугачова відповіла на звинувачення Наталії Гулькіної / Фото: Скріншот з YouTube
Алла Борисівна одним дзвінком могла поставити хрест на майбутньому будь-якого виконавця, вважає зірка "Міражу". Неугодного артиста просто переставали запрошувати до участі в програмах на телебаченні. Про це раніше заявила Наталія Гулькіна в інтерв'ю Олені Ханзі.
Сьогодні в шоу-бізнесі все продається і купується. Ні чесності і справедливості в тому, що людина прийшла і стала зіркою. Я знаю чимало виконавців, яких почула Алла Борисівна, і їх не стало чутно, – зазначила Гулькіна.
За словами екссолістки "Міражу", раніше "відбором" артистів займався Йосип Кобзон, а потім – Алла Пугачова.
Реакція Алли Пугачової
Зірки минулих років не вперше звинувачують співачку у зіпсованій кар'єрі, але вона вважає за краще не реагувати на ці заяви. Слова ж Наталії Гулькіної Пугачова вирішила прокоментувати.
Алла Борисівна опублікувала пост, в якому процитувала свою пісню.
Люди, люди, люди! Нічого зі мною не зробити вам. Я давно не вірю злим словам. Не брешіть і будете здоровішими. Бог вам суддя, – написала співачка.
Також Алла Борисівна подякувала журналісту Артуру Гаспаряну за підтримку. Він написав колонку, в якій заступився за співачку і звинуватив Наталію Гулькіну в спробі піаритися на імені Пугачової.
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