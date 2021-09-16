Зірка 90-х звинуватила Пугачову в зіпсованій кар'єрі багатьох артистів, співачка відповіла

Алла Пугачова відповіла на звинувачення Наталії Гулькіної / Фото: Скріншот з YouTube

Алла Борисівна одним дзвінком могла поставити хрест на майбутньому будь-якого виконавця, вважає зірка "Міражу". Неугодного артиста просто переставали запрошувати до участі в програмах на телебаченні. Про це раніше заявила Наталія Гулькіна в інтерв'ю Олені Ханзі.

Сьогодні в шоу-бізнесі все продається і купується. Ні чесності і справедливості в тому, що людина прийшла і стала зіркою. Я знаю чимало виконавців, яких почула Алла Борисівна, і їх не стало чутно, – зазначила Гулькіна.

Наталія Гулькіна / Фото: скриншот

За словами екссолістки "Міражу", раніше "відбором" артистів займався Йосип Кобзон, а потім – Алла Пугачова.

Реакція Алли Пугачової

Зірки минулих років не вперше звинувачують співачку у зіпсованій кар'єрі, але вона вважає за краще не реагувати на ці заяви. Слова ж Наталії Гулькіної Пугачова вирішила прокоментувати.

Алла Борисівна опублікувала пост, в якому процитувала свою пісню.

Алла Пугачова / Фото: instagram.com/alla_orfey

Люди, люди, люди! Нічого зі мною не зробити вам. Я давно не вірю злим словам. Не брешіть і будете здоровішими. Бог вам суддя, – написала співачка.

Також Алла Борисівна подякувала журналісту Артуру Гаспаряну за підтримку. Він написав колонку, в якій заступився за співачку і звинуватив Наталію Гулькіну в спробі піаритися на імені Пугачової.

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