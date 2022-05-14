Зірка "Друзів" Кортні Кокс насмішила фанатів своїм талантом

Кортні Кокс показала незвичайний трюк із очима

Корні Кокс, яка полюбилася публіці завдяки серіалу "Друзі", любить публікувати у своїх соціальних мережах короткі забавні відеоролики. Навіть попри на критику з боку своєї 17-річної дочки Коко, Про яку нещодавно розповіла зірка

Так американська актриса повеселила своїх фоловерів у Instagram. Кортні продемонструвала на публіці незвичайний трюк із очима. Виглядає лякаюче і кумедно одночасно – таке точно вміє не кожен!

Реклама

Чи маю я турбуватися? – жартома поцікавилася зірка "Друзів" під відео.

Шанувальники актриси оцінили її почуття гумору. Проте справжні фанати Кортні не могли не пригадати їй роль Моніки Геллер у серіалі "Друзі", яка за сюжетом була закохана у свого дитячого окуліста доктора Річарда Берка. (спойлер) До нещастя для багатьох глядачів, стосунки Моніки та красеня, старшого за неї на 21 рік, так і не склалися.

"Так гаразд, вистачить вигадувати виправдання, щоб побачити Річарда"

"Телефонуйте Річарду"

"Вам, напевно, варто сходити до свого окуліста Річарда"

Скріншот – instagram.com/courteneycoxofficial

Нагадаємо, що раніше Кортні Кокс відверто розповіла про залежність, з якою зіткнулася, бажаючи продовжити молодість.