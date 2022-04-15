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Такого ніхто не очікував: донька Кортні Кокс соромиться своєї зіркової мами

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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15 квітня, 17:57
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Виявляється 57-річна зірка "Друзів" стикається з критикою не лише в Мережі, а й вдома
У Кортні Кокос складні стосунки з донькою
У Кортні Кокос складні стосунки з донькою / Фото: instagram.com/courteneycoxofficial

Акторка Кортні Кокс, яка була залежною від "ін'єкцій краси", зізналась, що її 17-річна донька Коко – головний хейтер. Дівчинці не подобається те, що мама публікує у соцмережах.

Коко дуже бентежить багато з того, що я викладаю в соцмережі. Іноді я знаходжу щось у TikTok і викладаю на інші платформи, а потім вона каже: "Мамо, це так жахливо". Якось я виконала танець, і вона була дуже засмучена, — поділилась акторка в інтерв'ю InStyle.

Кортні з Коко
Кортні з Коко / Фото: instagram.com/courteneycoxofficial

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Окрім того, Кортні зізналась, що її донька дуже норовлива і вона проявляє свій характер навіть коли вдома зіркові гості.

Я не можу справити на неї враження. Коли їй було чотири роки, до нас у гості прийшли Зак Ефрон та Джеймс Марсден. І вона буквально розлютилася, почала проситися додому, хоча ми й так були вдома. Зараз їй просто байдуже на все, – зазначила зірка.

Ба більше, Коко байдужна коли в їхньому будинку часто буває Ед Ширан, з яким дружить акторка.

Я часто питаю, чи не хоче вона заспівати з Едом сьогодні ввечері. На що вона просто відповідає: "Ммм...ні". Так, мені доводиться її підкуповувати, щоб вона зробила щось разом зі мною, – додала Кортні.

Зазначимо, що Коко – єдина дитина акторки. Дівчинка народилася у 2004 році. Її батько – актор Девід Аркетт, з яким Кортні розійшлася у 2013 році.

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Раніше Кокс зізнавалась, що вона вагітніла дев'ять разів і щоразу у неї ставався викидень.

Раніше ми також повідомляли, що дружина Віктора Павліка показала підрослого сина та похвалилась його досягненнями у 10 місяців.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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