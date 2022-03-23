Зірка "Гаррі Поттера" купив футболку Усика, щоб допомогти Україні

Зірка "Гаррі Поттера" купив футболку Олександра Усіка / Фото: instagram.com/oliver_phelps

Раніше у футболці з українською символікою ми бачили Емілію Кларк і "Ігри престолів" – британська актриса закликала свою аудиторію підтримати українців. Тепер до знаменитостей, які не мовчать про Україну, приєднався Олівер Фелпс.

Виконавець ролі Джорджа Візлі у серії фільмів "Гаррі Поттер" опублікував у Instagram-акаунті пост із закликом про допомогу.

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Актор придбав футболку українського боксера Олександра Усика – кошти, отримані від продажу мерчу, спортсмен жертвує українцям.

Я приєднуюсь до @usykaa, щоб підтримати українські зусилля з надання допомоги цією лімітованою лінією одягу. Весь прибуток буде пожертвуваний, – написав у соцмережі Олівер Фелпс.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександр Усик захищає Україну у складі тероборони. Раніше ми писали, що зірка "Ігри престолів" Мейсі Вільямс збирає гроші для українців.