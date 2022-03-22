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Зірка "Гри престолів" Мейсі Вільямс збирає гроші для українців

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22 березня, 20:07
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Британська актриса візьме участь у благодійному концерті
Зірка "Ігри престолів" підтримала Україну
Зірка "Ігри престолів" підтримала Україну / Фото: Instagram

Британська актриса Мейсі Вільямс, відома роллю Ар'ї Старк у серіалі "Гра престолів", увійшла в коло зірок, що допомагають українцям. У себе в Instagram актриса розповіла, що разом з іншими митцями відвідає благодійний концерт у Королівській фестивальній залі в Лондоні. Зірка "Гри престолів" запросила шанувальників на захід.

Я рада приєднатися до таких надзвичайних артистів та активістів у сьогоднішній акції #SlavaUkraini. Приходьте та приєднуйтесь до нас на знак солідарності з народом України на спеціально організованому вечорі музики, поезії. Усі зібрані кошти будуть передані Комітету з надзвичайних ситуацій (DEC).

Скриншот: Instagram

У концерті візьмуть участь Сергій Жадан, актори Бен Вішоу, Джонатан Прайс, актриса Джульєт Стівенсон.

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Нагадаємо, Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі пожертвували 1 мільйон доларів на допомогу українцям. Також зірка "Друзі" Дженніфер Еністон приєдналася до підтримки нашого народу. Девід та Вікторія Бекхеми відкрили збір коштів для допомоги українським дітям.

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