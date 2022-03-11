Мати драконів з нами: Емілія Кларк збирає допомогу для українців

Зірка "Гри престолів" закликала свою аудиторію допомогти Україні та вимушеним переселенцям

Зірка "Гри престолів" Емілія Кларк підтримала Україну / Фото: instagram.com/emilia_clarke, HBO

Поки що російські зірки поливають брудом українських артистів, як от Оля Бузова, яка наїхала на Макса Барських, західні селебрітіс всіляко допомагають нашій країні.

Раніше голлівудська пара Міла Куніс та Ештон Катчер зібрали 20 млн доларів для українців, а тепер пожертвування збирає і зірка "Гри престолів", британська акторка Емілія Кларк.

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У своєму Instagram-профілі вона опублікувала кілька світлин. Цікаво, що на Емілії – біла футболка з українським прапором.

Пишаюся тим, що стою за Україну. Як і неймовірна, красива команда з мого останнього проєкту. Ці футболки були найбажанішим подарунком, який я коли-небудь мала за честь отримати, – написала Кларк у пості.

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Вона розповіла фоловерам, як допомогти українському народу, залишивши посилання на профілі, та додала, що її "серце розривається через страждання, що продовжуються, біль і горе, які переживають мільйони людей в Україні".

Раніше британський актор Бенедикт Камбербетч знову підтримав Україну, розгорнувши наш прапор на кінопремії у Санта-Барбарі

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