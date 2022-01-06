Телеканал Україна покаже спін-оф серіалу "Жіночий лікар": про що буде меддрама "Надія"

Уже в січні на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра медичної драми "Надія". Розповідаємо, про що цей серіал та з якими проблемами зіткнеться головна героїня

На телеканалі "Україна" стартує нова меддрама "Надія". / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

17 січня о 21:00 на телеканалі "Україна" покажуть спін-оф культового проєкту "Жіночий лікар" – "Надія". Серіал складатиметься з 40 серій. Зйомками картини займалася компанія FILM.UA Group.

Історія розгортатиметься у новій високотехнологічній багатопрофільній клініці, де головна героїня – талановитий хірург Надія - має не лише проводити найскладніші операції, але й розібратися із особистими глибокими травмами, які є перепоною на її шляху до щастя.

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17 січня прем'єра серіалу "Надія". / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Надія Павлова – хірург із непересічними здібностями. Вона має не тільки колосальний професійний досвід, а й рідкісний талант.

В особистому житті героїні не все просто: вона перебуває у безперспективних стосунках із одруженим колегою-хірургом Олексієм Стрілецьким. Він постійно обіцяє, що скоро розлучиться, але насправді використовує Надію для просування своєї кар'єри. Ситуацію погіршує сильне почуття провини, яке переслідує жінку та відбивається на її особистому житті. У неї є таємниця – глибока особиста травма, яка завдає їй душевних страждань.

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Роль Надії виконала акторка Анастасія Паніна. Перед зйомками серіалу Паніна вчилися накладати медичні шви, робити вузли, правильно тримати скальпель та інші медичні інструменти тощо.

Анастасія Паніна в ролі Надії Павлової. / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Артистка зізнається, що героїня їй імпонує своїми особистими та професійними прагненнями. За словами Анастасії, її персонаж – справжній ас хірургії та у будь-якій професійній ситуації ставить вірний діагноз.

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Характер Надії дуже добре прописаний у сценарії, мені не довелося нічого посилювати, хіба що додала трохи жіночності, вразливості – адже Надя, не дивлячись на професію та сильний характер, насамперед жінка. Вона приймає іноді життєво важливі рішення та не боїться брати відповідальність за них та за своїх пацієнтів, – поділилася Паніна.

У серіалі, окрім нових персонажів, з'являються і герої "Жіночого лікаря" – гендиректор Ігор Ілліч Гордєєв, адміністратор Каріна, репродуктолог Рита Андріївна Авдєєва та доктор Родіонова.

Герої не лише рятуватимуть життя людей, а й боротимуться за особисте щастя. За словами актора Олексія Нагрудного( він зіграв коханця Наді – Олексія Стрілецького) його персонаж є суперечливим, але цьому є виправдання.

Олексій Нагрудний в ролі Олексія Стрілецького. / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Він схожий на Дон Жуана. Але з Надією у нього неоднозначні стосунки. Він із нею конкурує, як із професіоналом, хірургом. Йому не потрібний вдома, у ліжку, хірург, йому потрібна просто жінка. Ми часто забуваємо в гонитві за кращим життям, статусом, грошима, що Творець наділив нас почуттями. Мій герой зробив собі резекцію почуттів, і це завдає біль не тільки йому, але оточуючим його людям. Хоча, насправді, Стрілецький чуттєва натура, сподіваюся, глядач це побачить, – поділився актор.

Зйомки медичної драми тривали півроку. У серіалі покажуть кілька складних та рідкісних медичних випадків – хірурги-кардіологи проведуть відкриту операцію на серці, а також прооперують пацієнтку з діагнозом розщеплення хребта.

У серіалі покажуть кілька складних та рідкісних медичних випадків. / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Зазначимо, що художники з гриму постаралися максимально реалістично передати медичні виклики, з якими стикаються герої. Найбільш складним, зізнаються творці, виявилися око та серце – на їхнє виробництво знадобилося близько місяця.

Сценаристів та знімальну групу консультували два лікарі: оперуючий хірург та хірург-комбустіолог (фахівець із опіків). Медконсультанти працювали на всіх етапах створення серіалу і стежили, щоб те, що відбувається на екрані, не викликало сумнівів у глядача.

Як складеться історія про становлення жінки-хірурга у складній чоловічій професії і чи знайде вона своє кохання, стане відомо вже у січні на телеканалі "Україна".

До речі, днями ми робили огляд п'ятої серії українсько-хорватського серіалу "Зломовчання" з Ксенією Мішиною.