Зірка Моєї прекрасної няні госпіталізована з коронавірусом

Актриса Ольга Прокоф'єва госпіталізована з COVID-19 / Фото: instagram.com/official_prokofyeva
Про госпіталізацію 58-річної Ольги Прокоф'євої стало відомо сьогодні. Після повернення з Краснодара в Москву екранна Жанна Аркадіївна з серіалу "Моя прекрасна няня" скаржилася на кашель і слабкість.
Вона зробила ПЛР-тест, який дав позитивний результат.
Акторка лікувалася вдома, але незабаром відчула нездужання, і медики забрали Прокоф'єву в лікарню, пише телеграм-канал Mash. За різними даними, у Ольги Прокоф'євої легка або средньотяжка форма COVID-19.
Російська акторка Ольга Прокоф'єва відома широкому загалу своєю роллю в серіалі "Моя прекрасна няня", де також знімалися Анастасія Заворотнюк і Сергій Жигунов.
З 1985 року Прокоф'єва грає в московському театрі імені В. Маяковського.
Нещодавно дочка онкохворої акторки з "Моєї прекрасної няні" Анна Заворотнюк перехворіла на ковід. Як розповіла дівчина, під час хвороби у неї пропали смак і нюх, а ще погіршився слух.
Як зірки ставляться до вакцинації, дивіться в сюжеті:
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