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Вікторія Боня, яка вірила в "чіпування" і змови, вакцинувалася від COVID-19

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"
1 жовтня, 21:36
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Телеведуча і світська левиця Вікторія Боня довгий час розповідала в соцмережах про нібито небезпеку вакцинації. Зірка ТВ вірила у "чіпування" і теорії змови
Вікторія Боня зізналася, що зробила щеплення вакциною Moderna
Вікторія Боня зізналася, що зробила щеплення вакциною Moderna / Фото: instagram.com/victoriabonya

Нещодавно Боня розповідала про нібито змову між ВООЗ і Біллом Гейтсом. Світська левиця раніше була впевнена, що вакцина від COVID-19 небезпечна і може призвести до безпліддя.

Ексзірка "Дому-2" вважала, що вакцина створена для стерилізації жінок. До такої думки вона прийшла після прочитання статті, яку їй прислав знайомий.

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Схоже, що Вікторія не поміняла свою точку зору, але зараз вона вирішила вакцинуватися. Боня заявила, що зробила це не за власною волею, а тому що без вакцини вона не змогла б працювати в країнах Європи.

Зробила сьогодні собі щеплення вакциною Modrena для роботи. Не тому що хотіла, а тому що треба. Добровільно-примусова медицина зараз у всьому світі. Відчуваю себе добре. Начебто все нормально, наступна щеплення через три тижні, – поділилася Боня в Instagram.

Скріншот: Instagram

Після цієї новини Вікторії стали писати її підписники та почали звинувачувати у "проплаченій рекламі" вакцинації. Боня відповіла хейтерам і сказала, що ніколи б не стала рекламувати вакцину за гроші. Ексведуча підкреслила, що зробила щеплення не за своєю волею.

Я працюю над одним проєктом чотири роки. Мені сказали, що якщо у мене не буде вакцини, він не відбудеться. А для мене це важливий проєкт. Мене поставили перед фактом, – пояснила Боня.

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Скріншот: Instagram

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Що зірки думають про вакцинацію – дивіться у відеосюжеті:

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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