Звезда Моей прекрасной няни госпитализирована с коронавирусом

Актриса Ольга Прокофьева госпитализирована с COVID-19 / Фото: instagram.com/official_prokofyeva

О госпитализации 58-летней Ольги Прокофьевой стало известно сегодня. По возвращении из Краснодара в Москву экранная Жанна Аркадьевна из сериала "Моя прекрасная няня" жаловалась на кашель и слабость.

Она сделала ПЦР-тест, который дал положительный результат.

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Актриса лечилась дома, но вскоре почувствовала недомогание, и медики забрали Прокофьеву в больницу, пишет телеграм-канал Mash. По разным данным, у Ольги Прокофьевой легкая или среднетяжелая форма COVID-19.

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Российская актриса Ольга Прокофьева известна широкой публике своей ролью в сериале "Моя прекрасная няня", где также снимались Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов.

С 1985 года Прокофьева играет в московском театре имени В. Маяковского.

Недавно дочь онкобольной актрисы из "Моей прекрасной няни" Анна Заворотнюк переболела ковидом. Как рассказала девушка, во время болезни у нее пропали вкус и обоняние, а еще ухудшился слух.

Как звезды относятся к вакцинации, смотрите в сюжете:

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