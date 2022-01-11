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Зірка меддрами "Надія" Анастасія Паніна – про кров у кадрі, користь карантину та сторони материнства

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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11 січня, 21:51
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Акторка Анастасія Паніна, яка зіграла головну роль у медичній драмі "Надія" розповіла про те, як готувалась до зйомок, чим їй подобається її персонаж і не тільки
Акторка Анастасія Паніна розповіла про свого персонажа у серіалі "Надія" та свою сім'ю.
Акторка Анастасія Паніна розповіла про свого персонажа у серіалі "Надія" та свою сім'ю. / Фото: пресслужба

Вже 17 січня на телеканалі "Україна" вийде 40-серійна меддрама "Надія" від творців культового серіалу "Жіночий лікар". Головну роль у проєкті виконала акторка Анастасія Паніна. В ексклюзивному інтерв'ю артистка розповіла про підготовку до ролі, свою сім'ю та інше.

Про проби, Надію, хірургічні навички та лікарів

  • Зараз для більшості акторів настала ера самопроб. Як проходили проби у серіал "Надія"?

Так, у мене саме так і сталося. Перше, що я зробила – записала самопроби. Після цього були спроби вже з партнерами.

  • Часто акторам допомагають домочадці записувати проби дистанційно. Як у вашій сім'ї із цим?

Мені допомагає записувати проби мій чоловік, як і я йому. І той, хто допомагає, виступає і в ролі партнера, і в ролі оператора.

  • Ваша героїня Надія завжди зібрана та готова приймати життєво важливі рішення. У реальному житті ви також рішучі?

У Надії така робота. Вона – хірург. Вона професіонал. Вона приймає іноді життєво важливі рішення і не боїться брати відповідальність за них та за своїх пацієнтів. Я у звичайному житті з необхідністю прийняття подібних рішень не стикаюся, але, безумовно, я відповідальна за себе, за свою сім'ю, за свою дитину.

Анастасія Паніна розповіла про образ Надії.
Анастасія Паніна розповіла про образ Надії. / Фото: пресслужба

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  • Що від себе внесли в образ Надії?

Характер Надії був дуже добре прописаний у сценарії, не довелося нічого посилювати. Ну, хіба що, додала трохи жіночності, крихкості, вразливості – адже Надя, не дивлячись на професію та сильний характер, насамперед жінка.

  • На майданчику у роботі акторам допомагали медконсультанти. Які хірургічні навички опанували ви?

Перед початком зйомок вивчали інструментарій, вчилися шити, робити вузли, правильно тримати скальпель та інші інструменти, робити чіткий надріз.

  • Крові не боїтеся, коли у кадрі, наприклад, потрібно робити смугову операцію?

Кров у кадрі бутафорська, це не страшно. А ось дівчатка гримери Наташа та Катя створювали неймовірні опер-поля, дуже правдоподібні, різної складності – і все це разом, звичайно, справляло враження.

У серіалі покажуть кілька складних та рідкісних медичних випадків.
У серіалі покажуть кілька складних та рідкісних медичних випадків. / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

  • Які сцени для вас були найемоційнішими?

Сцени пов'язані з минулим героїні, її батьками, дитиною.

  • Ваша героїня не опускає руки у складних ситуаціях. Як ви самі справляєтеся із ситуаціями, коли здається, що виходу немає?

Не стикалася з такими ситуаціями. А взагалі вихід, напевно, є завжди. Іноді потрібно просто зупинитись, щоб його побачити.

  • Чи були у вашому житті лікарі, яких згадуєте з особливою вдячністю?

До всіх лікарів з особливою теплотою та повагою. Велике їм дякую та низький уклін за їхню нелегку працю, професіоналізм, теплоту, сердечність, відповідальність.

Про материнство, сім'ю та локдаун

  • Якими своїми досягненнями сьогодні пишаєтеся найбільше?

Пишаюся своєю сім'єю, своєю донькою, своїми батьками. Про мої здобутки рано говорити.

Акторка розповіла про досягнення.
Акторка розповіла про досягнення. / Фото: пресслужба

  • Ви захоплюєтеся йогою. Йога – це не тільки про тіло, а й дух. Чим вас зацікавило це заняття?

Не те, щоб я захоплююся йогою, ні. Просто йога, спорт, басейн – ті заняття, які допомагають підтримувати у здоровому тілі здоровий дух.

  • В одному з інтерв'ю сказали, що ваше головне хобі – це ваша дочка, тому що весь вільний час приділяєте їй. Як із кожним роком вас розкриває материнство?

Так це дійсно так. Сашенька мій двигун. Завдяки дочці я прагну, я розвиваюся, я стаю сильною і, водночас, по-справжньому, жіночною, ще більш уважною, турботливою, господарською, ніжною.

Паніна з донькою.
Паніна з донькою. / Фото: Instagram

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  • У пандемію люди стали більше проводити час разом на одній території. Що нового відкрили, наприклад, у чоловіку на карантині?

Ми періодично відкриваємо щось нове одне в одному.

  • Які заняття не давали вашій родині нудьгувати в локдаун?

Ми були разом! Дивилися кіно, грали, готували ласощі. Карантин "допоміг" заповнити дефіцит спілкування.

  • Що може підняти настрій?

Посмішка моєї доньки!

А поки серіал "Надія" ще не вийшов на теелекрани, пропонуємо вам переглянути огляд українсько-хорватського проєкту "Зломовчання" із Ксенією Мішиною у головній ролі.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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