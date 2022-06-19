Зірка серіалу Школа Ліза Василенко вибачилась перед українцями за свою зраду: "Я готова нести покарання"

Ліза Василенко пошкодувала про сказані слова про Україну / Фото: Скріншот із відео

Торік уродженка Дніпра Ліза Василенко переїхала до Москви. Тоді ж вона дала інтерв'ю YouTube-каналу "Пушка", де заявила, що "краще здохнути у Росії, ніж в Україні". Після цих слів дівчина опинилася в базі "Миротворця" за участь в інформаційних провокаціях країни-агресорки проти України.

Скріншот "Миротворець"

Після початку повномашстабної війни РФ проти України артистка усвідомила – вона зробила велику помилку. В інтерв'ю Раміні Есхакзай Василенко пояснила, що не правильно тоді висловилась, і це погано обернулось проти неї. Але Ліза не виправдовується, вона готова нести відповідальність за сказане.

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Мені соромно, я понесла певний хейт. Цей хвіст тягнеться за мною протягом року. Усю суть тієї фрази я зрозуміла лише тоді, коли почалось це (війна, – Ред.). Я прошу вибачення, соромно дуже і шкода. Мої пріоритети дуже змінилися. Я вже інша Ліза, не та, що була рік тому, а з іншими думками, поняттями. Ми всі робимо помилки, але я готова нести покарання, якщо це буде потрібно, – заявила блогерка.

Скріншот YouTube-канал

Ліза Василенко також пояснила, що будучи у РФ після 24 лютого, вона ходила на антивоєнні мітинги звідки постила відео в Instagram, щоб її фоловери бачили, що відбувається.

Я відмовилася від усього, грошей, реклами у РФ. Для мене все зникло, як почалася війна. Ніколи більше, – запевнила артистка.

Згодом Ліза Василенко вирішила вилетіти з Росії до Туреччини. Вона пригадує, що з собою взяла близько 8 тисяч доларів.

Ба більше, Василенко зізналась Раміні, що вона створила OnlyFans (сервіс, де люди надають ексклюзивний й різний контент за платну підписку, – Ред). Там дівчина заробляє гроші. Деякі кошти зі свого заробітку вона відправляє на волонтерство.

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Батьки блогерки перебувають у Дніпрі. За словами, Лізи вони поки не планують нікуди їхати й "до останнього будуть в Україні". Сама ж артистка встигла вже пожити у Франції та Іспанії, а араз перебуває у Чехії.

Раніше ми писали про те, як команда Ксенії Собчак зганьбилась через зірку "Школи" Лізу Василенко.

Нещодавно Раміна Есхакзай підняла питання мови через що натрапила на хейт.