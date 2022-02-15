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Команда Собчак зганьбилась через зірку Школи Лізу Василенко

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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15 лютого, 16:39
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Схоже, що у колег телеведучої будуть неприємності і все через помилку, яку вони допустили у її YouTube-шоу
Команда Ксенії Собчак допустила помилку у її шоу.
Команда Ксенії Собчак допустила помилку у її шоу. / Фото: Instagram

Днями Ксенія Собчак, яка після скандальної ДТП у Сочі вклала мільйон рублів у бізнес потерпілої, записала інтерв'ю з відомим блогером Ельдаром Джараховим.

Під час обговорення теми хейту та образ, Джарахов згадав про російську популярну стримершу Ліззку, яка сама собі ж зруйнувала кар'єру після підтримки Володимира Путіна.

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Скриншот YouTube

Однак підопічні Собчак щось не так зрозуміли й у титрах вказали Лізу Василенко – українську акторку та блогершу, яка живе та будує кар'єру в Росії (її ви можете знати за роллю Лоли з серіалу "Школа"). Очевидно тепер команді телеведучої прийдеться відгрібати від керівника.

Скриншот YouTube
Скриншот YouTube

Хто такі Ліззка та Ліза Василенко

П'ять років тому 25-річна Ліззка була дуже популярною стримершою. Також дівчина читала реп і робила круті диси. Власне, її дис на репера Face набрав понад 20 мільйонів переглядів на YouTube.

Скриншот YouTube

Однак у 2018 році перед президентськими виборами РФ Ліззка разом з іншими популярними блогерами вирішила взяти участь в агітації. Все це було проплаченою акцією з підвищення явки на виборах, зробленою разом з lenta.ru.

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Окрім того, дівчина розмістила ролик у Мережі на підтримку Путіна. Після цього її дуже захейтили – вона втратила чимало підписників і не змогла повернути собі трон YouTube-королеви.

Ліза Василенко за свої 23 роки встигла знятися в кіно, розкрутити блог в Instagram і попрацювати моделлю. Наразі вона продовжує будувати кар'єру, завойовуючи аудиторію TikTok у РФ.

Скріншот YouTube

До речі, українка знялась у кліпі Єгора Кріда на пісню "Ти не змогла пробачити". Вона зіграла нову кохану виконавця.

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Нагадаємо, нещодавно Сергій Шнуров натякнув на зради Ксенії Собчак колишньому чоловікові у новому кліпі.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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