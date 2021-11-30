Зірка "У бій йдуть одні старики" могла померти від занедбаної хвороби

Євгенії Симоновій медики видалили злоякісну пухлину / Фото: Скріншот з YouTube

Через постійні театральні виступи імунітет актриси слабшав, тому в неї з'явилося запалення легень. Щільний гастрольний графік не дозволяв Євгенії повноцінно вилікуватися – проблеми з легенями періодично проявлялися впродовж багатьох років.

Не було ж обмежень! Запалення, а в мене вистава в Іркутську, квитки продано. Тепліше одяглася, напилася антибіотиків, поїхала в аеропорт, сіла в літак, температуру збила, приїхала, зіграла, повернулася і продовжила лікуватися. Потім знову зйомки... Ось так я все долала... І почалася хроніка, – згадує актриса в інтерв'ю на YouTube-каналі "Скажи Гордєєвої".

Зірка фільму "В бій ідуть тільки старики" неодноразово лікувала запалення легенів / Фото: Скріншот з YouTube

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На обстеженні лікарі помітили в легенях Євгенії дивну пляму, але не надали цьому великого значення.

Після чергового запалення раптом воно в мене раз — і виросло. Лікарі сказали видаляти. Злякалася? Ні! Не можу сказати, що готова померти завтра-післязавтра. Я не хочу, у нас ще вдома справи, але, в принципі, готова, – каже Симонова.

Рідні повезли актрису до німецької клініки, де її лікар наполяг на операції.

Коли вони розкрили та взяли звідти біопсію, результати показали онкологію. Тоді замість якоїсь частини він видалив мені всю нижню частку правої легені, — зізнається Євгенія.

На щастя, зараз хвороба вже не проявляється. Симонова регулярно відвідує обстеження та пильно слідкує за своїм здоров'ям.

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