Зіркові детективи посперечалися, чи ховається Михайло Поплавський у образі Порося на шоу Маска

Персонаж Порося змусило зіркових детективів посперечатися між собою

Цей таємничий учасник добряче заплутав глядачів та детективів – все вказує на те, що там замаскувався співаючий ректор Михайло Поплавський, проте Андрій Данилко має серйозні сумніви щодо цієї версії, а Оля Полякова навіть висловила невдоволення цінами на навчання в його університеті.

Порося знову нагадало, що воно – ангел-охоронець одного з детективів, а також відзначив, що має щось спільне з одним зірковим скандалістом.

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Але найбільшою підказкою став номер Порося, адже творці шоу відзначали, що у другому сезоні натяки на особи масок можуть бути і в постановках.

Дивіться, молоді дівчата біля нього танцювали? Танцювали. Руками він так робив, як хтось? Так. І співає – ну як співає. Але з огляду на те, що Порося високе, то він (Михайло Поплавський, – ред.) мав би на табуреточку встати, – заявила Оля Полякова в ефірі каналу "Україна".

Оля Полякова думала, що в образі Порося сховався Михайло Поплавський

Але її колега Настя Каменських не вірить, що там міг сховатися співаючий ректор. Не підтримав цієї версії і Андрій Данилко.

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Це було б дуже буквально, якби там Поплавський. Все крутиться довкола нього – і дівчата-танцівниці, і університет, і розмови, і манера співу. Але це не Поплавський, – зазначив Андрій Данилко.

Тоді вони вирішили безпосередньо запитати у Порося, чи воно має відношення до Університету культури. Проте учасник відповів, що йому цей питання не подобається.

У сенсі – не подобається? Ціни на навчання у вашому університеті нам також не подобаються! Не будь свинею і дай відповідь на запитання: коли-небудь ти навчалося чи працювало в Університеті культури та мистецтв? – відрізала Полякова.

Учасник не встояв перед натиском детективів і таки відповів – ні. Виходить, у цьому образі замаскувався не Михайло Поплавський? Чи Порося просто водить усіх за ніс?

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