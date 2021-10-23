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На шоу Маска розсекретили першу зірку: хто ховався в масці Баяна (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
23 жовтня, 23:24
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Сьогодні на телеканалі "Україна" відбулася прем'єра довгоочікуваного другого сезону гіпершоу "Маска". У фіналі першого випуску опинилися Баян і Кажан
Хто ховався за маскою Баяна
Хто ховався за маскою Баяна / Фото: телеканал "Україна"

Всього у другому сезоні шоу "Маска" 14 персонажів, яких повинні розсекретити зіркові детективи NK | Настя Каменських, Олег Винник, Оля Полякова, Андрій Данилко та DZIDZIO.

Перший випуск познайомив глядачів із сімома неймовірними масками: Роботом, Котиком, Феєю, Баяном, Жирафою, Кажаном і Поросям.

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У фінальному голосуванні опинилися Баян і Кажан, і хто з них мав зняти маску, вирішували глядачі. Кажан пройшов далі в шоу, а Баяну довелося себе розсекретити.

Якже були шоковані глядачі і зіркові детективи, коли виявилося, що в костюмі Баяна ховалася мама Вєрки Сердючки, акторка Інна Білоконь!

Дивіться, як це було:

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Зазначимо, що Оля Полякова ще на початку випуску першою припустила, що Баян – це мама Сердючки. Таку думку озвучив і DZIDZIO.

Я, як найстарша, вирішила залізти у цю маску, щоб дізнатись – як там. І тепер можу сказати всім – це неймовірно складно, особливо, якщо ще й слухати ці коментарі: "бездарна", "ніяка". Але хочу сказати окреме дякую за коментарі про ноги, ноги в мене дійсно накачані – 30 років бігала за своєю донечкою, тож змогла їх накачати, – прокоментувала мама Сердючки на сцені шоу "Маска".

Мама Вєрки Сердючки ховалася за маскою Баяна
Мама Вєрки Сердючки ховалася за маскою Баяна / Фото: телеканал "Україна"

А кого з загадкових учасників розсекретять глядачі в наступному ефірі? Дивіться другий сезон найзірковішого та найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" по суботах о 21:00 на телеканалі "Україна"!

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Немає слів, щоб передати моє потрясіння й печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Гатчинс, дружини, матері і нашої неймовірної колеги. Я співпрацюю з поліцією і залучений до розслідування, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія. Я підтримую зв'язок з її чоловіком, пропоную свою підтримку йому та родині. Моє серце болить

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