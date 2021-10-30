Поцілунок Винника та дружина для Данилка: найцікавіше із другого випуску Маски

Цього вечора на телеканалі "Україна" показали другий випуск найзірковішого та найзагадковішого шоу "Маска". Усі подробиці – у нашому матеріалі

Як пройшов другий випуск шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Довгоочікуваний другий випуск шоу-детектива "Маска" порадував публіку новими персонажами. Вони по черзі виходили на сцену та заплутували своїми підказками зіркових детективів – NK | Настю Каменських, Олега Винника, Олю Полякову, Андрія Данилка та DZIDZIO.

Нагадаємо, що тиждень тому ми на шоу "Маска" розсекретили першого учасника, який, як виявилося, пов'язаний із Андрієм Данилком.

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Другий випуск відкрив неймовірний Грифон. Зіркові детективи "Маски" припустили, що у цьому костюмі ховається хтось дуже високий. Серед їхніх варіантів були Станіслав Боклан, Олександр Усік, Олександр Шовсковський та навіть Олег Ляшко.

Грифон у другому випуску "Маски" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Другий загадковий учасник – Джміль. Підказки цього учасника теж не надто допомогли детективам "Маски", зате його виступ сподобався абсолютно всім у залі. Хто ж ховається за маскою Джмеля? Оля Полякова впевнена, що це Сергій Бабкін.

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Джміль у другому випуску шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Далі на сцену "Маски" вийшла Горила. У своїх підказках учасниця не була багатослівною, а ось після її виступу зіркові детективи одноголосно зійшлися на думці, що це Джамала.

Цікаво, що спочатку зіркові детективи сватали Горилі Андрія Данилка, та маска обрала Олега Винника, якого навіть поцілувала просто на сцені.

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Горила зізналася у коханні Олегу Виннику у другому випуску шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Настав час першого голосування і першим номінантом на викриття в другому ефірі шоу "Маска" став Грифон.

Далі на сцену вийшов білий Тигр, який виконав пісню "Любовь, похожая на сон", зачарувавши і зворушивши всіх присутніх у залі. Дзідзьо та Оля Полякова впевнені – це Іво Бобул або Артем Пивоваров.

Загадковий Тигр у другому випуску шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Ще один учасник другого сезону – Скандал. Цієї неймовірної маски немає в жодній адаптації шоу, крім України. Олег Винник припустив, що це Світлана Лобода, та після підказок маски детективи вирішили, що це Слава Камінська чи Катерина Осадча.

Скандал на шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Мухомор вразив глядачів "Маски" своїм неймовірним костюмом, а ще зворушив глядачів шоу та детективів проникливим виконанням пісні "Мой рай" – МакSім. Хто ховається під цією маскою – загадка для всіх.

Мухомор у другому ефірі шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Совеня змусило танцювати весь зал шоу "Маска", та варіантів, хто ж може ховатись у цьому дивовижному костюмі, у зіркових детективів практично немає. Оля Полякова лише сказала, що це може бути Wellboy.

Совеня на сцені "Маски" у другому ефірі / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Настав час другого голосування, за підсумками якого, у номінацію до Грифону потрапив Мухомор. Тепер із двох номінантів глядачам у студії "Маски" необхідно було обрати того, хто зніме маску та залишить шоу, а головне – розсекретить себе.

Зала "Маски" проголосувала за те, щоб дізнатися, хто ж під маскою Грифона. Зізнатися, нам і на думку не спало б, що це відомий український футболіст!

Дивіться продовження найзірковішого та найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи, о 21:00, на телеканалі "Україна"!

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