Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік

Скандал з хабарем

Архів Пугачьової

Що з королевою?

Коли Дюна-2?

Шоу "Маска". Сезон 2

Геловін 2021
СЬОГОДНІ Зірки Шоу

Поцілунок Винника та дружина для Данилка: найцікавіше із другого випуску Маски

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
30 жовтня, 23:46
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Цього вечора на телеканалі "Україна" показали другий випуск найзірковішого та найзагадковішого шоу "Маска". Усі подробиці – у нашому матеріалі
Як пройшов другий випуск шоу "Маска"
Як пройшов другий випуск шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Довгоочікуваний другий випуск шоу-детектива "Маска" порадував публіку новими персонажами. Вони по черзі виходили на сцену та заплутували своїми підказками зіркових детективів – NK | Настю Каменських, Олега Винника, Олю Полякову, Андрія Данилка та DZIDZIO.

Нагадаємо, що тиждень тому ми на шоу "Маска" розсекретили першого учасника, який, як виявилося, пов'язаний із Андрієм Данилком.

Реклама

Другий випуск відкрив неймовірний Грифон. Зіркові детективи "Маски" припустили, що у цьому костюмі ховається хтось дуже високий. Серед їхніх варіантів були Станіслав Боклан, Олександр Усік, Олександр Шовсковський та навіть Олег Ляшко.

Грифон у другому випуску "Маски"
Грифон у другому випуску "Маски" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Другий загадковий учасник – Джміль. Підказки цього учасника теж не надто допомогли детективам "Маски", зате його виступ сподобався абсолютно всім у залі. Хто ж ховається за маскою Джмеля? Оля Полякова впевнена, що це Сергій Бабкін.

Реклама

Джміль у другому випуску шоу "Маска"
Джміль у другому випуску шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Далі на сцену "Маски" вийшла Горила. У своїх підказках учасниця не була багатослівною, а ось після її виступу зіркові детективи одноголосно зійшлися на думці, що це Джамала.

Цікаво, що спочатку зіркові детективи сватали Горилі Андрія Данилка, та маска обрала Олега Винника, якого навіть поцілувала просто на сцені.

Реклама

Горила зізналася у коханні Олегу Виннику у другому випуску шоу "Маска"
Горила зізналася у коханні Олегу Виннику у другому випуску шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Настав час першого голосування і першим номінантом на викриття в другому ефірі шоу "Маска" став Грифон.

Далі на сцену вийшов білий Тигр, який виконав пісню "Любовь, похожая на сон", зачарувавши і зворушивши всіх присутніх у залі. Дзідзьо та Оля Полякова впевнені – це Іво Бобул або Артем Пивоваров.

Загадковий Тигр у другому випуску шоу "Маска"
Загадковий Тигр у другому випуску шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Ще один учасник другого сезону – Скандал. Цієї неймовірної маски немає в жодній адаптації шоу, крім України. Олег Винник припустив, що це Світлана Лобода, та після підказок маски детективи вирішили, що це Слава Камінська чи Катерина Осадча.

Скандал на шоу "Маска"
Скандал на шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Мухомор вразив глядачів "Маски" своїм неймовірним костюмом, а ще зворушив глядачів шоу та детективів проникливим виконанням пісні "Мой рай" – МакSім. Хто ховається під цією маскою – загадка для всіх.

Мухомор у другому ефірі шоу "Маска"
Мухомор у другому ефірі шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Совеня змусило танцювати весь зал шоу "Маска", та варіантів, хто ж може ховатись у цьому дивовижному костюмі, у зіркових детективів практично немає. Оля Полякова лише сказала, що це може бути Wellboy.

Совеня на сцені "Маски" у другому ефірі
Совеня на сцені "Маски" у другому ефірі / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Настав час другого голосування, за підсумками якого, у номінацію до Грифону потрапив Мухомор. Тепер із двох номінантів глядачам у студії "Маски" необхідно було обрати того, хто зніме маску та залишить шоу, а головне – розсекретить себе.

Зала "Маски" проголосувала за те, щоб дізнатися, хто ж під маскою Грифона. Зізнатися, нам і на думку не спало б, що це відомий український футболіст!

Дивіться продовження найзірковішого та найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи, о 21:00, на телеканалі "Україна"!

Ще новини на тему:

Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Втрата
Помер Гантер з серіалу "Друзі"
28.05.1962 — 24.10.2021
Яким ми запам'ятаємо бармена з Central Perk
Цитата дня

Без тебе не було б "Друзів". Дякую за сміх, який ти приніс на шоу і в наші життя. Будемо дуже за тобою сумувати.

Дженніфер Еністон акторка
Реакція колег
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Як вам нова "Міс Україна-2021"
Дізнатися більше про Олександру
Всі обговорюють
Серіал "Гра у кальмара"
Ось, що думаємо ми
Думка редакції
Опитування
Сольник зірки
Оля Полякова
26 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Опитування
TO BE CONTINUED...
У гучної "Дюни" буде продовження. Чекаєте?
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти