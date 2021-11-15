Зірковий детектив Андрій Данилко в образі Скандала впізнав Олену Кравець

Хто ж носить маску скандалу насправді / Фото: пресслужба

Епатажний Скандал під час четвертого випуску улюбленого шоу мільйонів "Маска" виконав пісню "Красиво" співачки Тіни Кароль. А в цей час зіркові детективи почали обговорювати, хто ця витончена учасниця, яка має неймовірні вокальні дані та розмовляє виключно російською мовою.

Послухайте, як вона говорить – голос схожий на актрису Олену Кравець із "Квартал-95", – поділився Андрій Данилко.

Данилко припускає, що під маскою найскладнішого героя – Олена Кравець

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Думку колеги розділила Оля Полякова, наголосивши, що костюм героїні спроектований дуже хитро – прихований і зріст, і форми. А ось NK | Настя Каменських вирішила зосередитись на мові Скандала та припустила, що під маскою може ховатися зірка, яка народилася за межами України.

А ще маємо підказку, що Скандал народилася взимку. Тому я маю такі варіанти: Світлана Вольнова, яка, до речі, народилася в Петербурзі і мала шоу "Скандал", а ще це може бути Монро – вона досить скандальна – розповіла зірковий детектив.

У Насті Каменських є дві версії того, хто ж ховається в костюмі Скандала / Фото: пресслужба

Учасниця теж довго не мовчала та презентувала детективам чорний ящик, в якому сховала підказку про себе. У ящику лежав мікрофон, тому наступні версії детективів пов'язані з іменами відомих співачок.

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Оля Полякова припустила, що під маскою ховається провокаційна співачка MARUV, а за словами DZIDZIO – під маскою колишня учасниця гурту "НЕАНГЕЛИ", співачка SLAVA KAMINSKA. А хто із зіркових детективів назвав справжнє ім'я артистки, стане відомо у нових випусках шоу.

Дивіться проєкт "Маска" у суботу о 21:00 на каналі "Україна".

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