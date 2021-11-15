Звездный детектив Андрей Данилко в образе Скандала узнал Елену Кравец

Кто же носит маску скандала на самом деле / Фото: пресс-служба
Эпатажный Скандал во время четвертого выпуска любимого шоу миллионов "Маска" исполнил песню "Красиво" певицы Тины Кароль. А в это время звездные детективы стали обсуждать, кто эта утонченная участница, которая имеет невероятные вокальные данные и говорит исключительно на русском языке.
Послушайте, как она говорит – голос похож на актрису Елену Кравец из "Квартал-95", – поделился Андрей Данилко.
Мнение коллеги разделила Оля Полякова, отметив, что костюм героини спроектирован очень хитро – скрыт и рост, и формы. А вот NK | Настя Каменских решила сосредоточиться на языке Скандала и предположила, что под маской может скрываться звезда, которая родилась за пределами Украины.
А еще у нас есть подсказка, что Скандал родилась зимой. Поэтому у меня есть следующие варианты: Светлана Вольнова, которая, кстати, родилась в Петербурге и у нее было шоу "Скандал", а еще это может быть Монро – она довольно скандальная, – рассказала звездный детектив.
Участница тоже долго не молчала и презентовала детективам черный ящик, в котором спрятала подсказку о себе. В ящике лежал микрофон, поэтому следующие версии детективов были связаны с именами известных певиц.
Оля Полякова предположила, что под маской скрывается провокационная певица MARUV, а по словам DZIDZIO – под маской бывшая участница группы "НЕАНГЕЛЫ", певица SLAVA KAMINSKA. А кто из звездных детективов назвал настоящее имя артистки, станет известно в новых выпусках шоу.
Смотрите проект "Маска" по субботам в 21:00 на канале "Украина".
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