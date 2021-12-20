Зірку Боллівуду Айшварію Рай викликали на допит через офшори

Айшварію Рай вперше викликали на допит. / Фото: aishwaryaraibachchan_arb

Поки публіка так і не дізналась, хто ж став "Міс світу-2021", через те, що конкурс вимушено скасували, у ЗМІ згадали про "Міс світу-1994" Айшварію Рай. Стало відомо, що модель викликали на допит у справі про так зване панамське досьє (Panama Papers – витік конфіденційних документів, які містять інформацію про офшорні рахунки, – Ред.)

Власне зірку підозрюють у порушенні закону про управління іноземною валютою. Проте офіційне звинувачення їй поки що не висунули, а лише викликали на допит, пише The Indian Express.

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Зазначимо, що це не перший виклик 48-річної моделі, але перший допит.

Також у справі Panama Papers фігурують ще декілька видатних осіб з Індії, зокрема свекор "Міс світу-1994", актор Амітабх Баччан та її чоловік – Абхішек. Загалом щонайменше 12 тисяч з 11, 5 мільйонів документів "панамського досьє" стосується громадян Індії.

Айшварія Рай з чоловіком Абхішеком Баччаном та донькою Аарадхією. / Фото: instagram.com/aishwaryaraibachchan_arb

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За версією слідства, у 2005 році сім'я Баччан відкрила офшорну компанію Amic Partners Limited, розташовану на Британських Віргінських островах. Згодом Айшварію буцімто обрали одним з акціонерів компанії. Однак вже у 2008 році було розпочато процес ліквідації фірми.

Раніше радник Айшварії Рай з комунікації зі ЗМІ – Арчана Садананд заявляв, що будь-яка інформація про діяльність зареєстрованих Баччанами компаній, яку здобули розслідувачі "хибна і неправильна".

Коротко про знаменитість

Айшварії Рай – перша індійська жінка, чия воскова фігура представлена в відомому музеї мадам Тюссо. Зірка знімалась у таких стрічках: "Рожева пантера-2", "Останній легіон", "Девдас" та інші. У 2007 році вона втйшла заміж за актора Абхішека Баччана. А у 2011 році у пари народилась дочка Аарадхія.

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Що відомо про "панамське досьє"

Panama Papers – це витік конфідеційної інформації юридичної фірми, який стався у 2016 році. Його опублікував Міжнародний консорціумом журналістських розслідувань, що базується у Вашингтоні.

До розслідування увійшли дані про офшорні рахунки чинних та колишніх світових лідерів, політиків, підприємців, спортсменів, та інших діячів, зокрема і королеви Єлизваети ІІ. Ця інформація була отримана завдяки витоку з панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, яка займалася оформленням іноземних компаній. Власне такі опубліковані дані стали основою розслідувань у низці країн, зокрема у Індії.

Нагадаємо, що цьогоріч переможницею "Міс Всесвіт-2021" стала представниця Індії Харнааз Сандху. Читайте у нашому матеріалі, що відомо про дівчину.