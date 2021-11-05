Зірку Бригади Дюжева вигнали з показу Юдашкіна після його натяку на швидку смерть модельєра

Дмитро Дюжев потрапив у скандал через слова на адресу Валентина Юдашкіна / Фото: Instagram

Валентин Юдашкін вже не перший рік бореться з онкологічним захворюванням . У ЗМІ іноді з'являються тривожні новини про здоров'я 57-річного модельєра, але Юдашкін рідко дає коментарі про свою хворобу.

Дмитро Дюжев під час невеликого інтерв'ю на показі модельєра вирішив торкнутися цієї теми.

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Все живемо одним вдень. Того дня, коли перейдемо в інший світ, ніхто не знає. Сьогодні ми бачили генія. Нашого сучасника. Чи побачимо ми його колись ще — невідомо , – сказала зірка серіалу "Бригада" в інтерв'ю програмі "Ти не повіриш".

Дмитро Дюжев / Фото: instagram.com/dyuzhev_d

Цей вислів почули близькі модельєри. Актора та його дружину попросили залишити модний показ.

Що відомо про здоров'я Валентина Юдашкіна

Відомий модельєр Валентин Юдашкін бореться з онкологією з 2016 року.

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На початку був рак нирки. Він був осередком, потім виявили метастази в голові. Через рак нирки метастази пішли по всьому тілу, причому дуже швидко вони поширилися приблизно за рік, – зізнався він в одному з інтерв'ю.

Валентин Юдашкін зараз / Фото: Instagram

Валентин Юдашкін переніс кілька операцій та курсів хіміотерапії. Незважаючи на хворобу, модельєр продовжує працювати.

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