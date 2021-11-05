Зірку Бригади Дюжева вигнали з показу Юдашкіна після його натяку на швидку смерть модельєра

Дмитро Дюжев потрапив у скандал через слова на адресу Валентина Юдашкіна / Фото: Instagram
Валентин Юдашкін вже не перший рік бореться з онкологічним захворюванням . У ЗМІ іноді з'являються тривожні новини про здоров'я 57-річного модельєра, але Юдашкін рідко дає коментарі про свою хворобу.
Дмитро Дюжев під час невеликого інтерв'ю на показі модельєра вирішив торкнутися цієї теми.
Все живемо одним вдень. Того дня, коли перейдемо в інший світ, ніхто не знає. Сьогодні ми бачили генія. Нашого сучасника. Чи побачимо ми його колись ще — невідомо , – сказала зірка серіалу "Бригада" в інтерв'ю програмі "Ти не повіриш".
Цей вислів почули близькі модельєри. Актора та його дружину попросили залишити модний показ.
Що відомо про здоров'я Валентина Юдашкіна
Відомий модельєр Валентин Юдашкін бореться з онкологією з 2016 року.
На початку був рак нирки. Він був осередком, потім виявили метастази в голові. Через рак нирки метастази пішли по всьому тілу, причому дуже швидко вони поширилися приблизно за рік, – зізнався він в одному з інтерв'ю.
Валентин Юдашкін переніс кілька операцій та курсів хіміотерапії. Незважаючи на хворобу, модельєр продовжує працювати.
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