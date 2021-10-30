Єлизаветі II не можна відвідувати публічні заходи, та здоров'я королеви в нормі – джерело

У королеви Великобританії Єлизавети II немає жодних серйозних проблем зі здоров'ям, проте лікарі рекомендували їй відпочити кілька тижнів від будь-яких зустрічей та заходів

Єлизавета II змушена піти на лікарняний / Фото: Getty Images

Більше тижня не вщухають чутки про проблеми зі здоров'ям Єлизавети II. І поки члени королівської родини вважають за краще не обговорювати цю тему, британський прем'єр-міністр Борис Джонсон розповів, що розмовляв із Єлизаветою II, пише Reuters.

За словами Джонсона, королева у чудовій формі, а її здоров'ю нічого не загрожує.

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Вона просто приймає поради своїх лікарів трохи відпочити, і я вважаю, що це важливо. Вважаю, що вся наша країна бажає їй найкращого, – цитує видання слова британського прем'єра.

Британська королева і прем'єр-міністр Борис Джонсон / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Нагадаємо, що раніше 95-річна Єлизавета II не поїхала на саміт з клімату у Глазго. Після цього у Букінгемському палаці повідомили, що королева за рекомендацією медиків як мінімум два тижні працюватиме у полегшеному режимі.

Єлизавета II як мінімум два тижні працюватиме у полегшеному режимі / Фото: Getty Images

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Нині Її Величність відпочиває у своєму будинку у Віндзорському замку, іноді проводить відеоконференції. Ймовірно, вона пропустить щорічний фестиваль пам'яті Королівського британського легіону, який відбудеться в Альберт-Голі 13 листопада.

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