Як зараз живуть зірки серіалу "Моя прекрасна няня"?

Серіал "Моя прекрасна няня" і досі має хороші рейтинги переглядів / Фото: открытые источники

Нещодавно ми публікували добірку про те, як Анастасія Заворотнюк виглядала у серіалі "Моя прекрасна няня", який виходив на ТБ 5 років, але і зараз після численних повторів має добрі рейтинги. Зважаючи на інтерес наших читачів до теми, розповідаємо, як склалося життя акторів після виходу культового серіалу.

Анастасія Заворотнюк – няня Віка, вона ж Вікторія Прутковська

Актриса Анастасія Заворотнюк стала народною улюбленицею після виходу серіалу на екрани. Але в якомусь сенсі виявилася заручницею образу няні Віки, який намагалася всіляко перебити іншими ролями. Так пізніше вона знімалася в бойовику "Код Апокаліпсису", комедії "Службовий роман. Наш час" та містичному серіалі "Прокляття сплячих".

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Прихильники переживають через здоров'я Анастасії / Фото: graziamagazine.ru

Після "Моєї прекрасної няні" розпалися і стосунки Заворотнюк із Жигуновим. Актриса вийшла заміж за фігуриста Петра Чернишова. У них народилася чарівна донька Міла.

Анастасія Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

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У 2012 році артистка потрапила в епіцентр скандалу. Вона взяла кредит у банку в розмірі $537 тисяч, щоб купити особняк у Підмосков'ї. Але потім у неї почалися проблеми з виплатою, тому що не зовсім успішно пішли справи в бізнесі. Через кілька років борг було погашено, але у зірки почалися проблеми зі здоров'ям.

У 2018 році вперше з'явилася інформація про те, що в Анастасії Заворотнюк рак головного мозку. Діагноз рідні пари досі не називають, а нещодавно у Мережі з'явилося фото, на якому імовірно Анастасія, але її зовнішність змінилася, що не впізнати.

Сергій Жигунов – продюсер Максим Шаталін

Роль продюсера Максима Шаталіна подарувала Сергію Жигунову нову хвилю популярності. Щоправда, разом з успіхом розпочалися й проблеми в особистому житті. Від дружини Віри Новікової артист пішов до Анастасії Заворотнюк, але незабаром роман затих, а актор знову повернувся до колишньої дружини. Але цю чашу не вдалося остаточно склеїти. Нещодавно, у 2021 році, артист одружився з журналісткою Вікторією Ворожбіт, якій у Мережі регулярно пишуть, що вона – копія Заворотнюк.

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Сергій Жигунов та Вікторія Ворожбит / Фото: instagram.com/vzhigunovochka

Щодо творчості, Жигунов меншою мірою задіяний у кіно як актор, зате більше часу присвячує продюсерській діяльності. Також Сергій є президентом фестивалю телевізійних художніх фільмів "Ранок Батьківщини", який щороку відбувається у Южно-Сахалінську.

Щодо здоров'я Анастасії Заворотнюк у коментарі інформаційному агентству "Кокшетау Азія" якось розповідав наступне:

Заворотнюк та Жигунов / Фото: vokrug.tv/

Думаю, лікарі неправильно вчинили, сказавши їй правду, скільки їй залишилося, це як вирок. Він надломить будь-яку людину, а тим більше жінку. Психологічно це надломило Анастасію, от і прийняла вона рішення про виписку. Щобільше, вона в лікарні лежала під вигаданим ім'ям, у її карті стояла інша дата народження, тому що преса просто не давала спокою... Це було зроблено для того, щоб зберегти лікарську таємницю, але трохи не вийшло. Знайшлися ті, хто дізнався, і почали розповідати різні байки. Ось вам і ще одна причина, чому Анастасія покинула клініку. Їй просто не дали нормально лікуватись, – сказав Жигунов.

Також актор зазначив, що лікарі не покинули лікування Заворотнюк. Начебто це було рішення Анастасії. Щоправда, згодом коментар артиста на сайті було видалено.

Ольга Прокоф'єва – партнер Жанна Аркадіївна

У серіалі у Жанни Аркадіївни стосунки з нянею Вікою не склалися, зате насправді у них навіть тривалий час була одна гримерка на двох. Після "Моєї прекрасної няні" артистку можна було побачити в таких проєктах: "Троє в Комі", "Бумеранг", "Удавачі", "Пригоди солдата Івана Чонкіна", "Дах" та інших. Актриса розлучена, у неї є дорослий син Олександр.

Няня Віка та Жанна Аркадіївна / скриншот відео

В ефірі YouTube-шоу "Краще правду!" Ольга Прокоф'єва розповідала, що дізналася про лихо Заворотнюк однією з перших. Але зрозуміла, чому сім'я Заворотнюк почала оберігати свій простір від настирливої уваги.

Сім'я чітко дала зрозуміти — вона хоче сама впоратися зі своїми проблемами. Тому я не цікавилася, не передавала вітання через подруг... Насті дуже пощастило, у неї грандіозна сім'я, люди, котрі люблять. Я дуже вірю, що зараз все йде на поправку, – підсумувала зірка.

Борис Смолкін – дворецький Костянтин

Харизматичного дворецького зіграв актор Борис Смолкін. Він і зараз продовжує працювати в кіно та виступати на сцені театру.

Коли в Мережі з'явилися новини про рак у Заворотнюк, Борис Смолкін казав, що йому нічого не було відомо про це, а актриса, попри дружбу, не згадувала свого діагнозу.

Дворецький та няня Віка / скриншот відео

Це якийсь жах, я навіть не розумію, як таке може бути взагалі… Начебто всім світом шукають якісь ліки проти цього, але поки що нічого…, – поділився емоціями засмучений Смолкін.

Катерина Дубакіна – дочка Шаталіна – Маша

У 14 років потрапила на знімальний майданчик серіалу актриса Катерина Дубакіна й моментально стала популярною.

Маша та Віка / скриншот відео

Зараз актриса служить у московському театрі на Малій Бронній, також вона закінчила РАТІ (ГІТІС). Ви могли бачити Дубакіну в серіалі "Метод" та "Думай як жінка". У 2021 році вона вийшла заміж, але про своє особисте життя практично не розказує.

Катерина Дубакіна / Фото: Інстаграм Катерини Дубакіної

Павло Сердюк – син Шаталіна – Денис

Харизматичний Павло Сердюк грав сина Дениса Шаталіна. Після закінчення зйомок хлопець вступив до ГІТІС і на останніх курсах грав у серіалі "Ранетки", який змінив його особисте життя. На зйомках він познайомився з солісткою гурту Ганною Рудньовою, з якою потім зіграли весілля. Зараз вони розлучені, але у них підростає дочка Соня.

Денис Шаталін / скриншот відео

Також відомо, що Павло разом із друзями відкрив автосервіс, чому зараз приділяє багато часу. Паралельно він знімається у короткометражках.

Павло Сердюк / Фото: Інстаграм Павла Сердюка

Ірина Андрєєва – дочка Шаталіна – Ксюша

Маленька Ксюша – наймолодша учасниця проєкту. На час зйомок їй було 10 років. У кіно вона, до речі, потрапила випадково. Її мама працювала декоратором павільйонів та брала доньку на майданчик. У 2003 Ірина Андрєєва засвітилася в епізоді стрічки "Сищик без ліцензії". Пізніше виконала невелику роль у картині "Стара подруга".

Няня Віка та Ксюша / скриншот відео

Ще під час зйомок "Моєї прекрасної няні" Андрєєва паралельно навчалася у школі в Європі. Вона закінчила Королівський коледж за спеціальністю "Міжнародна політика". Зараз Ірина Андрєєва живе у Женеві (Швейцарія) та акторській професії приділяє мало часу. Щодо особистого життя дівчини, вона зустрічається зі швейцарцем, з яким вони познайомилися в Лондоні. Потім її коханому довелося виїхати до Женеви, щоб зайнятися сімейним бізнесом, й Ірина поїхала разом із ним.

Ірина Андрєєва

Олеся Желєзняк – подружка Вікі – Галя

Актриса Олеся Желєзняк – одна з тих, хто зробив блискучу акторську кар'єру.

Віка та Галя / відеоскриншот

Також жінка грає у московському театрі Ленком. Вона щасливо одружена з актором Спартаком Сумченком, з яким виховує чотирьох дітей.

Олеся Желєзняк фото: uznayvse

Любов Поліщук – мама няні Віки

Улюблениця публіки Любов Поліщук яскраво сяяла на зоряному небосхилі, але на її долю випало чимало випробувань. У 2005 році в актриси діагностували рак хребта, який став наслідком травми, отриманої в автомобільній аварії у 2000 році. Попри зусилля лікарів, допомогти зірці не змогли. У 2006 році Любов Поліщук померла. У серіалі "Моя прекрасна няня" заміну їй не шукали.

Шаталін та мама Вікі / uznayvse.ru

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