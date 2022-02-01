Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
✌ Переговори Джонсона та Зеленського 🔦 Обшук у Коболєва ⛔ Криваві "протести" 📋 Як підготуватися до НС
Поиск на segodnya.ua

Ріанна вагітна

Суїцид Міс США

Ектор про секс

Саніній погано

Чарльз злякався

Чоловіки Няні Віки
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Як виглядала Анастасія Заворотнюк під час зйомок "Моєї прекрасної няні" (фото)

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 лютого, 17:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Шанувальники зараз дуже переживають за здоров'я акторки Анастасії Заворотнюк. І поки офіційних заяв від сім'ї артистки немає, ми згадуємо, як виглядала актриса на зйомках серіалу "Моя прекрасна няня"
Прихильники давно не бачили, як зараз виглядає Анастасія Заворотнюк
Прихильники давно не бачили, як зараз виглядає Анастасія Заворотнюк / Фото: открытые источники

Ось уже кілька років у Мережі обговорюють різні версії щодо стану здоров'я популярної російської актриси Анастасії Заворотнюк. Джерела стверджують, що у неї рак головного мозку, пухлина, яка була і у співачки Жанни Фріске. Досі сім'я артистки офіційно не називала діагноз, але дочка Заворотнюк не раз в Інстаграм підтверджувала, що її мама мужньо бореться із тяжкою хворобою. Сьогодні в Інтернет потрапив кадр, на якому, як вважають користувачі, Анастасія Заворотнюк. Але її зовнішність стала невпізнанною після хіміотерапії.

Чи насправді це вона на знімку, невідомо. Хочеться вірити, що всі повідомлення про погіршення стану здоров'я артистки – лише підступи злостивців. Підтримуючи позитивний настрій шанувальників зірки кіно, згадуємо як виглядала Анастасія Заворотнюк у серіалі "Моя прекрасна няня", який зробив її народною улюбленицею.

Реклама

Анастасія Заворотнюк у ролі няні Вікі

няня Віка та Максим Шаталін / кадр з серіалу

Роль няні Віки принесла Заворотнюк шалену популярність.

кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"

Вбрання актриси завжди ставало приводом для обговорення.

кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"

Няня Віка вміла знаходити способи довести свою думку.

Реклама
гіфка за мотивами серіалу "Моя прекрасна няня"

Після виходу серіалу вигуки "Мама дорога", "Очуміти", "Гламурненько" полетіло в народ.

Назва

На зйомках серіалу, до речі, у Заворотнюк зав'язався роман із Сергієм Жигуновим. Через неї він пішов від дружини.

Заворотюк та Жигунов на зйомках "Моєї прекрасної няні" / кадр з серіалу

Акторка довгий час була заручницею образу няні Віки.

Реклама
кадр із серіалу

З багатьма колегами Заворотнюк після закінчення зйомок залишилася в гарних стосунках.

кадр із серіалу
Вікторія Прутковська, головна героїня / кадр із серіалу

Шанувальники бажають артистці міцного здоров'я, а ми продовжуємо стежити за свіжими новинами на тему.

Також читайте про романах Анастасії Заворотнюк.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
"Океан Ельзи" - про весну
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
1 лютого. Олександр Селькірк. Рівно 313 років тому британський парусник "Герцог" під командуванням другого капітана Томаса Довера виявив на одному з островів архіпелагу Хуан Фернандес у Тихому океані загубленого шотландського моряка...
Історія дня - за хвилину
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Цитата дня

Моя імміграція в Україну була політичною, тому ці документи було практично неможливо отримати

Цитата на segodnya.ua
Олексій Суханов Ведучий ток-шоу "Говорити Україна"
Олексій Суханов – громадянин України

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти