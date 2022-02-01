Як виглядала Анастасія Заворотнюк під час зйомок "Моєї прекрасної няні" (фото)

Шанувальники зараз дуже переживають за здоров'я акторки Анастасії Заворотнюк. І поки офіційних заяв від сім'ї артистки немає, ми згадуємо, як виглядала актриса на зйомках серіалу "Моя прекрасна няня"

Прихильники давно не бачили, як зараз виглядає Анастасія Заворотнюк / Фото: открытые источники

Ось уже кілька років у Мережі обговорюють різні версії щодо стану здоров'я популярної російської актриси Анастасії Заворотнюк. Джерела стверджують, що у неї рак головного мозку, пухлина, яка була і у співачки Жанни Фріске. Досі сім'я артистки офіційно не називала діагноз, але дочка Заворотнюк не раз в Інстаграм підтверджувала, що її мама мужньо бореться із тяжкою хворобою. Сьогодні в Інтернет потрапив кадр, на якому, як вважають користувачі, Анастасія Заворотнюк. Але її зовнішність стала невпізнанною після хіміотерапії.

Чи насправді це вона на знімку, невідомо. Хочеться вірити, що всі повідомлення про погіршення стану здоров'я артистки – лише підступи злостивців. Підтримуючи позитивний настрій шанувальників зірки кіно, згадуємо як виглядала Анастасія Заворотнюк у серіалі "Моя прекрасна няня", який зробив її народною улюбленицею.

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Анастасія Заворотнюк у ролі няні Вікі

няня Віка та Максим Шаталін / кадр з серіалу

Роль няні Віки принесла Заворотнюк шалену популярність.

кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"

Вбрання актриси завжди ставало приводом для обговорення.

кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"

Няня Віка вміла знаходити способи довести свою думку.

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гіфка за мотивами серіалу "Моя прекрасна няня"

Після виходу серіалу вигуки "Мама дорога", "Очуміти", "Гламурненько" полетіло в народ.

Назва

На зйомках серіалу, до речі, у Заворотнюк зав'язався роман із Сергієм Жигуновим. Через неї він пішов від дружини.

Заворотюк та Жигунов на зйомках "Моєї прекрасної няні" / кадр з серіалу

Акторка довгий час була заручницею образу няні Віки.

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кадр із серіалу

З багатьма колегами Заворотнюк після закінчення зйомок залишилася в гарних стосунках.

кадр із серіалу

Вікторія Прутковська, головна героїня / кадр із серіалу

Шанувальники бажають артистці міцного здоров'я, а ми продовжуємо стежити за свіжими новинами на тему.

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