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Анастасію Заворотнюк сильно змінив рак: у Мережу злили фото акторки

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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1 лютого, 14:07
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Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" вже кілька років бореться з онкологічним захворюванням. Сім'я акторки подробицями лікування не ділиться
В Мережі з'явилось перше фото Анастасії Заворотнюк після хвороби
В Мережі з'явилось перше фото Анастасії Заворотнюк після хвороби / Фото: kp.ru

Вже три роки ходять різні чутки про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк, у якої діагностували рак головного мозку. Подейкують, що акторка після хімієтерапії змінилася до невпізнанності. Весь цей час у Мережі не було нових знімків зірки серіалу "Моя прекрасна няня".

Однак днями видання kp.ru опублікувало матеріал про борги чоловіка актриси за перевищення швидкості.

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У статті було додано фото Петра Чернишова з камер спостереження. Поруч із фігуристом сидить жінка. Як припустив Telegram-канал "НеМалахов", на знімку Анастасія Заворотнюк.

У Мережі припускають, що на пасажирському сидінні Анастасія Заворотнюк
У Мережі припускають, що на пасажирському сидінні Анастасія Заворотнюк / Фото: kp.ru

До слова, Жанна Фріске, у якої теж був діагностований рак мозку, мала схожий вигляд.

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Жанна Фріске під час хвороби
Жанна Фріске під час хвороби / Фото: starhit

Жанна Фріске з сім'єю
Жанна Фріске з сім'єю / Фото: Instagram

Що відомо про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк уже третій рік бореться з онкологічним захворюванням – в актриси гліобластома. У 2019 році актриса проходила курс лікування у Німеччині. У німецькій клініці їй зробили трепанацію черепа, щоб дістатися пухлини. Після операції актриса повернулася до Росії та продовжила лікування. Відомо, що зараз Анастасія Заворотнюк перебуває у своєму заміському будинку та отримує необхідну допомогу від лікарів.

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Раніше дочку Анастасії Заворотнюк розлютило запитання, чи є в її мами шанс вижити.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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