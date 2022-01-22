Кардашян, Пугачова, Кіркоров та інші зірки, які вдалися до послуг сурогатних матерів

Зірки, що стали батьками з допомогою суррогатного материнства / Фото: Instagram

Цього тижня з'явилася сенсаційна новина про те, що Пріянка Чопра та Нік Джонас стали батьками за допомогою сурогатного материнства. Зважаючи на цікавість до теми наших читачів, ми зібрали інформацію і про інших зірок, діти яких з'явилися на світ завдяки сурогатним матерям.

Зірки, що звернулися до сурогатного материнства

Альона Апіна

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Зірка 90-х Альона Апіна була першою зіркою на просторі колишнього СНД, яка відкрито заговорила про сурогатне материнство. Понад 7 років артистка лікувалася від безпліддя та 9 разів робила процедуру ЕКЗ, але завагітніти самостійно у неї не вийшло. У результаті зірка у провінції знайшла сурогатну маму, яка народила їй довгоочікувану дочку Ксенію. Послуга коштувала співачці 25 тисяч доларів.

Альона Апіна / Фото: uznayvse

Кім Кардашян

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Зірка Інстаграм Кім Кардашян – багатодітна мама. Вона сама виносила двох дітей, але вагітності були дуже важкими та наслідки не дозволили їй знову самостійно народити. У результаті Кім і Каньє Вест, у яких ще кілька років тому було все гаразд, вирішили звернутися до сурогатної матері. Так у них народилося ще двоє малюків: дочка Чикаго та син Псалм.

Кім Кардашян з дітьми / Фото: instagram.com/kimkardashian

Філіп Кіркоров

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Зірка естради Філіп Кіркоров після шлюбу з Аллою Пугачовою так і не одружився, але цей факт не став для нього приводом відмовлятися від спадкоємців. 26 листопада 2011 року у співака народилася донька Алла-Вікторія. А про народження другої дитини Кіркоров повідомив 29 червня 2012 прямо перед публікою під час концерту.

Філіп Кіркоров з дітьми / Фото: instagram.com/fkirkorov

Алла Пугачова та Філіп Кіркоров

18 вересня 2013 року народилися двійнята Максима Галкіна та Алли Пугачової. Малюків назвали Лізою та Гаррі. Малюків Примадонні та шоумену народила сурогатна мама. На момент народження малюків Пугачовій було 64 роки. Відомо, що артистка за 11 років до народження близнюків заморозила свої яйцеклітини. Галкін дізнався про це лише через два роки після весілля. Ім'я сурогатної матері зіркові батьки не розголошують. Зараз харизматичні Ліза та Гаррі регулярно стають зірками соцмереж.

Майкл Джексон

Про народження сина у знаменитого музиканта Майкла Джексона було оголошено дуже голосно. Його третя дитина, Принц Майкл II, народилася у 2002 році. Ім'я цієї жінки не повідомляли, але відомо, що її обрали через дуже високий інтелект.

Майкл Джексон / Фото: https://www.1zoom.ru/

Дмитро Маліков

Напередодні 48-го дня народження співак Дмитро Маліков став батьком удруге. Сурогатна мама виносила дитину для артиста та його дружини Олени. Також у пари є доросла дочка Стефанія.

Дмитро Маліков з сином / Фото: открытые источники

Роберт де Ніро

"Першопрохідцем" у питанні народження дитини за допомогою сурогатної матері став легендарний актор Роберт Де Ніро. Старші сини-близнюки актора Джуліан Генрі та Аарон Кендрік з'явилися на світ за допомогою сурогатного материнства ще 1995 року вже після того, як артист розлучився з їхньою матір'ю, моделлю-афроамериканкою Тукі Сміт. Але дітей всі ці роки вони иховували разом. А через 16 років, вже з дружиною Грейс Хайтауер, сурогатна мати виносила парі доньку, яку назвали Хелен Грейс Хайтауер Де Ніро.

Роберт Де Ніро / Фото: Getty Images

Джессіка Честейн

Рудоволоса актриса Джессіка Честейн стала мамою дочки у 2018 році. Вони із чоловіком також звернулися до сурогатного материнства (причини не розголошуються). Дитину назвали Джульєтта Пасі Честейн.

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

Ніколь Кідман

Знаменита актриса Ніколь Кідман дуже хотіла стати мамою, ще одружившись із Томом Крузом. Але завагітніти у неї не виходило. У результаті пара усиновила дітей: Ізабеллу Джейн та Коннора Ентоні. У другому шлюбі, з музикантом Кітом Урбаном, акторка народила доньку Сандей Роуз. Але зачати другого загального малюка у них не виходило, тому пара також звернулася по допомогу до сурогатної матері. Малюк Фейт з'явився на світ 28 грудня 2010 року.

Ніколь Кидман / Фото: https://www.1zoom.ru/

Елтон Джон

Спадкоємці у Елтона Джона та Девіда Ферніша також з'явилися завдяки сурогатному материнству. В результаті – старшого сина пари звуть Закарі Джексон Левон Ферніш-Джон. А пізніше, у 2013 році, з'явився другий син пари – Елайджа Джозеф Даніель Ферніш-Джон.

Елтон Джон / Фото: https://www.1zoom.ru/

Сергій Лазарєв

Справжньою сенсацією для всіх стала новина про те, що популярний російський співак Сергій Лазарєв має сина. Цілих 2,5 роки артистові вдавалося приховувати сина Микиту від публіки. Як виявилося пізніше, сурогатна мати виносила Лазарєву сина, а 2018-го – і доньку. Хоча виношували малюків різні жінки, за словами артиста, вони брат та сестра по батькові та матері.

Сергій Лазарєв з дітьми / Фото: instagram.com/lazarevsergey

Еммануїл Віторган

Знаменитий актор Еммануїл Віторган знову став батьком у віці 78 років. Вони з 56-річною дружиною Іриною Млодік у 2018 році стали батьками крихти Етель. А 2019-го народилася Клара. Як пізніше зізналася пара, вони також звернулися до послуг сурогатної матері.

Еммануїл Віторган з дружиною та дітьми / Фото: открытые источники

Рікі Мартін

Став батьком за допомогою сурогатної матері та знаменитий співак Рікі Мартін. Спочатку з'явилися на світ близнюки Маттео та Валентин. А у грудні 2018 року у Мартіна та його дружина Дована Йосефа народилася донька Люсія Мартін-Йосеф. Але пара не захотіла зупинятися на досягнутому: у жовтні 2019-го на світ з'явився їхній син Рен Мартін-Йосеф.

Рікі Мартін з чоловіком / Фото: instagram.com/ricky_martin

Сара Джессіка Паркер

Зірка "Сексу у великому місті" була змушена вдатися до сурогатного материнства, щоб знову стати мамою. У результаті 27-річна американка Мішель Росс з Огайо виносила для актриса та Метью Бродеріка дівчаток-близнюків – Маріон та Табіту. Зазначимо, у пари також є старший син Джеймс Вілкі, якого актриса народила сама.

Сара Джессіка Паркер / Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Кріштіану Роналду

Один із найкращих футболістів світу Кріштіану Роналду давно мріяв про велику родину. Свої плани він почав втілювати у житті з 2010 року: тоді з'явився на світ його син Кріштіану Роналду-молодший. Близнюки Єва та Матео народилися у 2017 році, їхня мама з Мексики. А четверта дитина Роналду – дочка Алана Мартіна – була народжена від стосунків із нареченою футболіста, Джорджіною Родрігес. Зараз пара перебуває в очікуванні близнюків.

Роналду з родиною / Фото: instagram.com/cristiano

Роббі Вільямс

Знаменитий музикант Роббі Вільямс та його дружина Айда Філд вже мали двох дітей: у 2012 році народилася дівчинка Теодора Роуз, через два роки – хлопчик на ім'я Чарльз Валентин. Але вони хотіли стати багатодітною сім'єю, із чим і виникли проблеми. Завдяки сурогатній матері з'явилася світ дівчинка, яку назвали Колетт Жозефіна Вільямс. За чутками, вони заплатили жінці близько 10 млн. фунтів.

Роббі Вільямс / Фото: открытые источники

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