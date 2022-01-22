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На кого більше схожий син Олександра Пономарьова та Вікторії Мартинюк? (голосування)

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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22 січня, 15:09
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Олександру Пономарьову-молодшому зараз 14 років. Знамениті батьки не можуть нарадуватися нащадком, а ми пропонуємо детальніше розглянути його фото, щоб зрозуміти, на кого він більше схожий
Голосуйте, на кого більше схожий Олександр Пономарьов-молодший
Голосуйте, на кого більше схожий Олександр Пономарьов-молодший / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr, instagram.com/viktoria_chekurda

Олександр Пономарьов та Вікторія Мартинюк були разом шість років. Результатом цього союзу стало народження спільного сина Олександра. Незважаючи на те, що пара розпалася, відомі батьки разом виховують сина. А ми, надихаючись новими фото хлопця, пропонуємо вам наприкінці матеріалу проголосувати за те, на кого син Пономарьова більше схожий.

Ще кілька років і Пономарьов-молодший випорхне із сімейного гнізда, а поки що він часто позує із родиною на фото.

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Саша Пономарьов з мамою
Саша Пономарьов з мамою / Фото: instagram.com/viktoria_chekurda

Багато хто відзначає, як за останній рік Сашко підріс і змужнів.

14-річний Саша багато часу проводить з рідними
14-річний Саша багато часу проводить з рідними / Фото: instagram.com/viktoria_chekurda

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Наразі Олександру Пономарьову-молодшому 14 років, він підліток і щосили занурений у свої турботи та соціальне життя.

Олександр Пономарьов-молодший з родиною
Олександр Пономарьов-молодший з родиною / Фото: instagram.com/viktoria_chekurda

Щороку Сашко разом із батьком вирушає у тривалу подорож різними країнами та привозить звідти масу вражень.

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Олександр Пономарьов з сином
Олександр Пономарьов з сином / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Сашко не поступається батькові в чарівності.

Батько та син на відпочинку
Батько та син на відпочинку / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Він також росте дуже творчою людиною. І всім дуже цікаво, чи він піде в музику, як його батько, чи вибере іншу сферу для реалізації.

Пономарьов з сином завжди знаходять спільну мову
Пономарьов з сином завжди знаходять спільну мову / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Час покаже, а поки що пропонуємо проголосувати.

Нагадаємо, раніше також голосували, на кого більше схожий син Потапа та Ірини Горової.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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