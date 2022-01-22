На кого більше схожий син Олександра Пономарьова та Вікторії Мартинюк? (голосування)

Олександру Пономарьову-молодшому зараз 14 років. Знамениті батьки не можуть нарадуватися нащадком, а ми пропонуємо детальніше розглянути його фото, щоб зрозуміти, на кого він більше схожий
Голосуйте, на кого більше схожий Олександр Пономарьов-молодший / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr, instagram.com/viktoria_chekurda
Олександр Пономарьов та Вікторія Мартинюк були разом шість років. Результатом цього союзу стало народження спільного сина Олександра. Незважаючи на те, що пара розпалася, відомі батьки разом виховують сина. А ми, надихаючись новими фото хлопця, пропонуємо вам наприкінці матеріалу проголосувати за те, на кого син Пономарьова більше схожий.
Ще кілька років і Пономарьов-молодший випорхне із сімейного гнізда, а поки що він часто позує із родиною на фото.
Саша Пономарьов з мамою / Фото: instagram.com/viktoria_chekurda
Багато хто відзначає, як за останній рік Сашко підріс і змужнів.
14-річний Саша багато часу проводить з рідними / Фото: instagram.com/viktoria_chekurda
Наразі Олександру Пономарьову-молодшому 14 років, він підліток і щосили занурений у свої турботи та соціальне життя.
Олександр Пономарьов-молодший з родиною / Фото: instagram.com/viktoria_chekurda
Щороку Сашко разом із батьком вирушає у тривалу подорож різними країнами та привозить звідти масу вражень.
Олександр Пономарьов з сином / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr
Сашко не поступається батькові в чарівності.
Батько та син на відпочинку / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr
Він також росте дуже творчою людиною. І всім дуже цікаво, чи він піде в музику, як його батько, чи вибере іншу сферу для реалізації.
Пономарьов з сином завжди знаходять спільну мову / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr
Час покаже, а поки що пропонуємо проголосувати.
Нагадаємо, раніше також голосували, на кого більше схожий син Потапа та Ірини Горової.
Ірина Майстренко
Редактор Зірки Сьогодні
Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року. Більше статей автора