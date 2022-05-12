Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-ліз для України 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚠ Бензинова криза

Eurovision 2022

Кекелія вагітна

Курйоз з Летицією

РіРі сказала так?

Джавелін Тіни

MamaRika - вдома
СЬОГОДНІ Зірки Кінострічка

Що дивляться на OLL.TV? "Маріуполь. Хроніки пекла"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 травня, 15:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Документальний фільм про Маріуполь – лідер із переглядів на стрімінговій платформі OLL.TV
Що дивляться на OLL.TV? «Маріуполь. Хроніки пекла»
Що дивляться на OLL.TV? «Маріуполь. Хроніки пекла» / Фото: oll.tv, Колаж: Сьогодні

Минулого тижня на українській стрімінговій платформі OLL.TV у вільному доступі вийшла прем'єрна документальна стрічка "Маріуполь. Хроніки пекла". За даними аналітиків сервісу, на сьогоднішній день цей повнометражний фільм про зруйноване, але непокорене місто – лідер переглядів. Він займає перше місце в ТОП-5, обійшовши картину поттеріани "Гаррі Поттер та філософський камінь" та фільми "Помста землі", "Службовий обов'язок" та "Кодекс кілера".

У середині березня, коли із заблокованого Маріуполя почали вивозити перших мешканців, режисер Єлизавета Татаринова разом із оператором поїхали до Запоріжжя – туди прибували колони евакуйованих. Згодом команда фільму побувала всюди, куди виїжджали маріупольці – в Одесі, Кропивницькому, Дніпрі, Чорноморську. Вони знімали розмови з людьми, що пройшли крізь пекло, що жили в підземеллях та бомбосховищах без води та світла, які бачили, як їхнє місто перетворюється на гігантський цвинтар і яким вдалося врятуватися.

Реклама

"Ці розповіді важко слухати, але треба" , – каже Єлизавета.

Фільм про Маріуполь став найпопулярнішим на OLL.TV
Фільм про Маріуполь став найпопулярнішим на OLL.TV / Фото: Getty Images

В основі фільму – документальні кадри та інтерв'ю з жителями Маріуполя, які вижили під час обстрілів, бомбардування маріупольського Драмтеатру та міського пологового будинку. Розмова з тими, чиї знайомі потрапили під примусову депортацію та опинилися у російських фільтраційних таборах.

Реклама

Як зазначають автори фільму, кожен має свою історію, але вона спільна – свідчення про військові злочини, які чинить Росія. Відверта і страшна, бо те, що відбувається у Маріуполі важко уявити. Але ми маємо її почути.

Місто, яке на початку фільму виглядає таким мирним, квітучим, спокійним, по якому гуляють діти, а поряд – спокій блакитного моря – перетворюється на чорно-білі руїни. Від сонячних вулиць – до перших сирен повітряної тривоги, від перших обстрілів – до повністю зруйнованого міста, для якого не сталося весни.

"Мне кажется, Маріуполь – очень легкий. С какой-то ноткой моря. Нашего. С чайками. С очень веселым, мне кажется, характером", – з цих слів маріупольців починається стрічка.

Реклама

"Там чайки просто гигантские…"

"Это был город с огромным будущим!"

"Мы просто ходили и любовались городом…. Такой он и останется в памяти"

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Insta News
Кузьмі б сподобалося
Дочка Кузьми Скрябіна

«Ми вирішили передати на аукціон футболку батька. Кошти підуть на підтримку ЗСУ»

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти