Документальний фільм про Маріуполь – лідер із переглядів на стрімінговій платформі OLL.TV

Що дивляться на OLL.TV? «Маріуполь. Хроніки пекла» / Фото: oll.tv, Колаж: Сьогодні

Минулого тижня на українській стрімінговій платформі OLL.TV у вільному доступі вийшла прем'єрна документальна стрічка "Маріуполь. Хроніки пекла". За даними аналітиків сервісу, на сьогоднішній день цей повнометражний фільм про зруйноване, але непокорене місто – лідер переглядів. Він займає перше місце в ТОП-5, обійшовши картину поттеріани "Гаррі Поттер та філософський камінь" та фільми "Помста землі", "Службовий обов'язок" та "Кодекс кілера".

У середині березня, коли із заблокованого Маріуполя почали вивозити перших мешканців, режисер Єлизавета Татаринова разом із оператором поїхали до Запоріжжя – туди прибували колони евакуйованих. Згодом команда фільму побувала всюди, куди виїжджали маріупольці – в Одесі, Кропивницькому, Дніпрі, Чорноморську. Вони знімали розмови з людьми, що пройшли крізь пекло, що жили в підземеллях та бомбосховищах без води та світла, які бачили, як їхнє місто перетворюється на гігантський цвинтар і яким вдалося врятуватися.

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"Ці розповіді важко слухати, але треба" , – каже Єлизавета.

Фільм про Маріуполь став найпопулярнішим на OLL.TV / Фото: Getty Images

В основі фільму – документальні кадри та інтерв'ю з жителями Маріуполя, які вижили під час обстрілів, бомбардування маріупольського Драмтеатру та міського пологового будинку. Розмова з тими, чиї знайомі потрапили під примусову депортацію та опинилися у російських фільтраційних таборах.

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Як зазначають автори фільму, кожен має свою історію, але вона спільна – свідчення про військові злочини, які чинить Росія. Відверта і страшна, бо те, що відбувається у Маріуполі важко уявити. Але ми маємо її почути.

Місто, яке на початку фільму виглядає таким мирним, квітучим, спокійним, по якому гуляють діти, а поряд – спокій блакитного моря – перетворюється на чорно-білі руїни. Від сонячних вулиць – до перших сирен повітряної тривоги, від перших обстрілів – до повністю зруйнованого міста, для якого не сталося весни.

"Мне кажется, Маріуполь – очень легкий. С какой-то ноткой моря. Нашего. С чайками. С очень веселым, мне кажется, характером", – з цих слів маріупольців починається стрічка.

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