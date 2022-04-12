"Кадирівці повиносили все до трусів. Голодранці!": Ніна Матвієнко про те, як постраждав будинок її родини в Бучі

Співачка жорстко прошлась по російським нелюдям та зазначила, ще такої убогості вона не бачила

Ніна Матвієнко вірить у перемогу України / Фото: скриншот, Колаж: Сьогодні

Народна артистка України Ніна Матвієнко сьогодні активно підтримує зв'язок з українцями і час від часу ділиться мотивуючими відео, в яких читає вірші про війну, написані сучасними українськими авторами. Таким чином співачка виражає почуття та гордість за своїх співвітчизників, які щодня захищають нашу державу.

У мене з’явилось скільки любові – повний мішок! Таких почуттів я ще не мала. Вона (любов, – Ред.) виходить навіть через сльози, і це правильно. Нехай вони омивають серця наших хлопців, справжніх синів! Я так їх всіх люблю, горжуся і щодня молюся, – поділилась Матвієнко в інтерв’ю для програми "Зірковий шлях".

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Ніна Матвієнко зізналась, що до війни готова не була. Тож те, що трапилось 24 лютого, її неабияк обурило та розізлило.

Я була здивована тим, що це трапилось так швидко і вночі, як фашисти, як справжні бандити, злодії, ворюги… а воно так і є! І що вони мололи всі ці роки? Як могли розповідати, що ми брати і сестри? За що це все? За що нас вбивати, насилувати цих дівчат молоденьких? – емоційно висловилась співачка.

Також Матвієнко розповіла, що від рук окупантів постраждав будинок її сестри в Київській області :

Розвалили будинок моєї сестри в Бучі, в якому вона ось-ось купила квартиру. Все туди вклала, а ця банда кадирівська все повиносила, все до трусів! Голодранці! Засранці! Я ще такого убожества за життя не бачила! Це душогуби! Саранча, яка винищує все живе!, – наголосила артистка.

Ця війна змусила Ніни Митрофанівну ще більше повірити в свій народ і пишатись Україною. А ще, за словами артистки, багато, чого стало на свої місця і ті, хто були негідні нашої держави зараз відчувають на собі весь тягар зради та 100% розплатяться за неї.

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Сьогодні ми дивуємо світ! Не тільки піснями і спортивними перемогами, а духом, незламністю та патріотизмом! Такого ще світ не бачив! І ми їх навчимо, як любити свої землі! – зауважила Матвієнко.

Зазначимо, сьогодні донька Ніни Митрофанівни – Тоня Матвієнко відзначає день народження. Ми показали, як змінилась співачка до свого 41-річчя.