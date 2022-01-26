10-летняя дочь Дэвида Бекхэма влюбилась: вы только посмотрите на реакцию отца!

Дэвид Бекхэм с дочкой / Фото: instagram.com/davidbeckham
На своей странице в Инстаграм Дэвид Бекхэм посетовал: его малышка – 10-летняя Харпер Севен – влюбилась. Можно только представить, как знаменитому футболисту слышать такое заявление от единственной дочери.
Но само за себя говорит фото одного из самых желанных мужчин мира.
Розы красные. Харпер Севен упомянула, что она влюбилась, а это лицо папы ??? Но все в порядке, она сказала: "Папочка, ты мой единственный Валентин".
Надо сказать, что у звездного отца и его дочери очень теплые отношения. Они много времени проводят вместе за играми, общением, в путешествиях. Харпер точно доверяет секреты папе, а Дэвид души не чает в наследнице. Хотя люди в Сети и не одобряют поцелуи с дочкой.
Можно только представить, как Дэвид будет отгонять назойливых ухажеров дочери, когда она подрастет. Поклонникам точно будет за чем наблюдать.
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