Можно ли целовать ребенка в губы, как это делает Бекхэм? Ответ психолога

Публика очень негативно реагирует на поцелуи в губы известных родителей и их детей. Регулярно от подписчиков достается Дэвиду Бекхэму

Что психологи говорят о поцелуях детей с родителями / Фото: instagram.com/davidbeckham

Разозлились пользователи Сети и на поцелуй Любови Успенской с ее дочерью Татьяной Плаксиной – некоторые даже написали, что Тане следовало бы "целоваться с мужчинами, а не с мамкой".

Но британский футболист Дэвид Бекхэм все же чаще публикует фото, на которых не боится проявлять трепетные чувства к своим детям.

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Уже не ясно, троллит ли он своих подписчиков, либо просто не обращает внимания на комментарии (среди которых достаточного много не самых приятных).

Архивное фото Дэвида Бекхэма и его сына Ромео / instagram.com/davidbeckham

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Бекхэм всегда говорил, что он "очень ласков" со своими детьми, поскольку так воспитан. Еще в 2020 году Дэвид опубликовал в своем Instagram милые семейный фотографии с дочкой Харпер, но ряд его поклонников назвали один из кадров "неуместным". Угадайте, какой.

Дэвид Бекхэм с дочкой Харпер / Фото: instagram.com/victoriabeckham

На днях в Instagram-профиле звезды футбола появилось еще одно подобное фото, которое также не оставили без внимания.

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Если кто-то думает, что это ок – вам нужно обратиться в "911". Вы никогда не должны целовать свою дочь так странно, нет, нет, нет, – считает одна из подписчиц Бекхэма.

Скриншот: instagram.com/davidbeckham

Мнение психолога

Действительно ли это странно? За ответом на этот вопрос я обратилась к психологу Марине Журбенко, которая объяснила, что "не так" в подобных нежностях с близкими:

Для психологически здорового развития ребенка очень важен тактильный контакт. Поглаживания, объятия, поцелуи. Доброжелательное отношение, которое подкреплено тактильным контактом дает ребенку (да и взрослому) чувство безопасности, защищенности, важности, нужности, ценности, положительно влияет на самооценку, способствует снятию стресса, тревоги и помогает выстроить доверительные и надежные отношения.

Специалист подчеркнула, что поцелуй в губы — это также часть взрослых сексуальных взаимоотношений, так как эта часть тела считается эрогенной.

С трех лет, после того, как произошла первая сепарация ребенка от матери, важно не допускать нарушения телесных границ ребенка и помогать самостоятельно их ощущать и выстраивать. Чем чаще происходит прикосновение к губам, тем быстрее это станет обыденным для ребенка и в дальнейшем не вызовет никаких предостерегающих сигналов в ситуациях, когда необходимо не допустить контакт.

Дэвид Бекхэм с дочкой Харпер / Фото: instagram.com/davidbeckham

Глобально, я не считаю поцелуи в губы чем-то ужасным, если речь идет о банальных чмоках. Поверьте, в определенный момент ребёнок сам откажется это делать и тогда ваша ответственность, как взрослого, его услышать и начать соблюдать эти границы, – добавила психолог Марина Журбенко.

Важно понимать, что в поцелуях не должно быть никакого насилия и принуждения, а если ребенок сам тянется чмокнуть родителя — точно не стоит отталкивать его. Определенный период времени дети исследуют свою сексуальность. Родители не должны запрещать это делать, стыдиться разговоров или убегать от ответов на неловкие вопросы.