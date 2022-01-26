10-річна дочка Девіда Бекхема закохалася: ви лише подивіться на реакцію батька!

Девід Бекхем з дочкою / Фото: instagram.com/davidbeckham
На своїй сторінці в Інстаграм Девід Бекхем поскаржився: його донька – 10-річна Харпер Севен – закохалася. Можна лише уявити, як знаменитому футболісту чути таку заяву від єдиної доньки.
Але саме за себе каже фото одного з найбажаніших чоловіків світу.
Троянди червоні. Харпер Севен згадала, що вона закохалася, а це обличчя тата??? Але все гаразд, вона сказала: "Тату, ти мій єдиний Валентин".
Треба сказати, що у зіркового батька та його доньки дуже теплі стосунки. Вони багато часу проводять разом за іграми, спілкуванням, у подорожах. Харпер точно довіряє секрети татові, а Девід обожнює спадкоємицю. Хоча люди в Мережі не схвалюють його поцілунки з донькою.
Можна тільки уявити, як Девід відганятиме настирливих залицяльників дочки, коли вона підросте. Шанувальникам точно буде за чим спостерігати.
До речі, сьогодні також обговорюють новини про те, що Маколей Калкін одружується.