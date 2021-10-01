13-летний сын Потапа рассказал, как зарабатывал в Instagram и за что ему платил отец

Потап с сыном Андреем / Фото: instagram.com/realpotap

По словам 13-летнего Андрея, отношения с папой у него отличные, несмотря на то, что живет мальчик сейчас со своей матерью, Ириной Горовой.

Недавно Потап подарил сыну на день рождения биткоины, но были времена, когда артист платил ребенку и гривнами. Потап давал сыну деньги за оценки в школе.

"12" – это 120 грн, "11" – 110 грн, "10" – 100 грн, это в конце недели. "9" – это 90, "8" – 80 грн... "Двойка" – минус 100, "единица" – минус 110. Но точно до "шести" я мог получить хотя бы что-то, – вспоминает Андрей в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

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По словам Андрея, такую схему придумали они с Потапом вместе.

Я сказал, что мне не хватает мотивации учиться, он сказал: "Давай придумаем тему, благодаря которой у тебя будет мотивация". И вот так придумали с ним, – объяснил Потапенко-младший.

Потап со своим сыном Андреем / Фото: instagram.com/realpotap

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Деньги за оценки были не единственным источником дохода Андрея. По словам мальчика, ранее он зарабатывал в Instagram на рекламе. Свою страничку Андрей Потапенко ведет уже семь лет!

Ну, посты я прям так не выставляю. Но Instastories, когда я вел активно, 40-50, я думаю, 1000 гривен, – признался Андрей.

Смотрите полную версию интервью Андрея для "Зіркового шляху":

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