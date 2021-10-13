140-килограммовая певица Lizzo в прозрачном платье пришла на вечеринку Карди Би (фото)

Певица Lizzo без обуви и белья пришла на праздник Cardi B в прозрачном платье / Фото: Getty Images

Не только модель Эшли Грэм поднимает проблему принятия своего тела и внешности, являясь сторонником движения бодипозитива. В США немало певиц моделей, который призывают людей быть более лояльными к девушкам с формами и не гнаться для стандартами красоты.

Такой девушкой является и певица Lizzo, которую многие называют "иконой бодипозитива". Артистка никогда не стыдилась публиковать свои обнаженные фото в соцсетях и проявлять себя. На этот раз звезда нарядилась в полупрозрачное платье и не надела бюстгальтер.

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В таком виде Lizzo пришла на вечеринку в честь дня рождения рэп-исполнительницы Cardi B.

Певица Lizzo не стесняется оголяться перед публикой / Фото: Getty Images

В соцсетях кто-то стал критиковать артистку, другие же поддержали ее, назвав образ "ярким и смелым".

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Что известно о Lizzo?

Настоящее имя артистки – Мелисса Вивиан Джефферсон. Росла в религиозной семье. Активно начала развивать свою карьеру рэп-исполнительницы в 2013 году. Широкая известность и популярность артистка обрела благодаря борьбе за бодипозитивность.

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