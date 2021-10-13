140-кілограмова співачка Lizzo в прозорій сукні прийшла на вечірку Карди Бі (фото)

Співачка Lizzo без взуття і білизни прийшла на свято Cardi B у прозорій сукні / Фото: Getty Images
Не тільки модель Ешлі Грем піднімає проблему прийняття свого тіла і зовнішності, будучи прихильницею руху бодіпозитиву. У США чимало співачок та моделей, які закликають людей бути більш лояльними до дівчат з формами і не гнатися за стандартами краси.
Такою дівчиною є і співачка Lizzo, яку багато хто називає "іконою бодіпозитиву". Артистка ніколи не соромилася публікувати свої оголені фото в соцмережах і проявляти себе. Цього разу зірка вбралася у напівпрозору сукню і не вдягла бюстгальтер.
У такому вигляді Lizzo прийшла на вечірку на честь дня народження реп-виконавиці Cardi B.
У соцмережах хтось став критикувати артистку, інші ж підтримали її, назвавши образ "яскравим і сміливим".
Що відомо про Lizzo?
Справжнє ім'я артистки – Мелісса Вівіан Джефферсон. Росла в релігійній сім'ї. Активно почала розвивати свою кар'єру реп-виконавиці в 2013 році. Широка популярність і популярність артистка знайшла завдяки боротьбі за бодіпозитивність.
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