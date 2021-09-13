18-летняя дочь Бельмондо растрогала Сеть архивной фотографией с отцом

Покойный Жан-Поль Бельмондо и его младшая дочь Стелла Ева Бельмондо / Фото: instagram.com/stellabelmondo, instagram.com/jeanpaulbelmondo_

18-летняя Стелла Ева, которая родилась, когда Жан-Полю Бельмондо было 70 лет, растрогала поклонников фотографией со своим отцом. На снимке девочка запечатлена, будучи еще совсем маленькой.

Кадром Стелла Бельмондо поделилась в своем Instagram-аккаунте. Девушка оставила короткую подпись в виде эмоджи "сердца", а сама публикация была сделана в седьмой день со смерти Бельмондо.

Жан-Поль Бельмондо и его младшая дочь Стелла / Фото: instagram.com/stellabelmondo

Что известно о младшей дочке Жан-Поля Бельмондо?

Со своей будущей второй супругой, манекенщицей и балериной Натти Тардивель, Бельмондо познакомился в 1989 году. Тогда девушке было всего 24 года. Их встреча оказалась случайностью: оба выгуливали своих любимцев – йоркширских терьеров в парке. Прежде чем сыграть свадьбу, Натти и Жан-Поль Бельмондо прожили вместе 13 лет. В 2002 году поженились, а в 2003-м у пары родилась дочь Стелла.

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При жизни Жан-Поль часто говорил, что гордится своей дочерью. Стелла Ева, по словам Бельмондо, стала для него "лучшим даром на старости". Дело в том, что незадолго до рождения Стеллы при пожаре погибла старшая дочь актера – это сильно ударило по его здоровью.

Именно благодаря своей второй супруге Бельмондо "встал на ноги". Несмотря на это, Бельмондо и Натти Тардивель развелись в 2008 году. Причиной разрыва стали измены актера.

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