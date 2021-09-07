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Как "некрасавец" Бельмондо стал секс-символом своей эпохи? Объясняет психолог

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
7 сентября, 17:36
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Когда-то вначале карьеры Бельмондо прочили лишь второстепенные роли, и далеко не героев-любовников. Как показало время, актер стал настоящим секс-символом эпохи и предметом обожания для миллионов женщин
Жан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо / Фото: kino-teatr.ru

6 сентября в возрасте 88 лет умер легенда французского кино Жан-Поль Бельмондо. Актер прославился, сыграв в фильме режиссера Жан-Люка Годара "На последнем дыхании", но за этим последовали еще более великолепные роли, которыми Бельмондо сразил публику.

Удивительно, что в начале карьеры в Консерватории драматических искусств в Париже актеру сказали весьма обидные слова, что ему точно не стоит целоваться с женщиной перед камерой – не говоря уже о главных ролях обольстительных героев. Если бы на месте Бельмондо был кто-то другой, вероятно, он бы и прислушался. Но Жан-Поль не из тех, кто отказывается от желаемого.

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Вскоре Бельмондо, чья внешность совершенно не подходила под каноны красоты, в отличие от его коллеги-конкурента красавца Алена Делона, влюбил в себя весь мир. Как актеру удалось очаровать многомиллионную женскую аудиторию и стать примером подражания для других мужчин? Мы узнали мнение психолога Анны Литвинчук на этот счет.

Бельмондо создал образ обаятельного и дерзкого авантюриста

У Жан-Поля Бельмондо были действительно резкие черты лица, эффект которых усиливал разбитый нос. Травму Бельмондо получил на соревнованиях по боксу. Но, свою великолепную физическую подготовку актер использовал как свое преимущество. Многие трюки он выполнял самостоятельно.

Несмотря на то, что внешность Жан-Поля Бельмондо в начале карьеры считали не экранной, он одинаково был ороганичен в разных ролях кино со 100% попаданием образов. Более того – все, даже самые сложные трюки, выполнял исключительно самостоятельно, что безусловно не оставляло и до сих пор не оставляет равнодушными. Он создал себе образ безбашенного, дерзкого авантюриста с невероятным обаянием. Он из тех людей, кто покорял не своей внешней красотой, а внутренней. Харизмой. В этом и была его сила покорения женских сердец, – рассказала психолог Анна Литвинчук.

Конкуренция Бельмондо и Алена Делона

Они вместе снялись в нескольких весьма успешных картинах – "Борсалино" и "Один шанс на двоих", после чего стали еще боле популярными.

Актера часто сравнивают с Ален Делоном, который покорял безупречной красотой. Бельмондо харизматичный мужчина, а Делон – брал внешностью. Они почти ровесники, оба француза и стали кинозвездами почти в одно и то же время, – сказала психолог Анна Литвинчук.

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С 60-х по 80-е годы оба актера были в числе самых востребованных во Франции.

Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон в фильме "Борсалино"
Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон в фильме "Борсалино" / Фото: kino-teatr.ru

Подробнее о жизни Жан-Поля Бельмондо смотрите в сюжете:

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Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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09.04.1933 — 06.09.2021
Некролог
Цитата дня

Когда я впервые ступил на сцену, я очень сомневался. Я сомневался, когда снимался в своих первых фильмах. Но всегда надо идти вперед, проявляя смелость, которая не исключает сомнения.

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