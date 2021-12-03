19-летний победитель Голоса Роман Сасанчин женился на беременной возлюбленной

Роман Сасанчин и его девушка Иванна поженились / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин и его девушка обручились в июне этого года. А через некоторое время поклонники певца узнали о том, что в скором времени он впервые станет отцом.

Решение связать себя узами брака 19-летний Роман и 23-летняя Иванна приняли спустя год отношения. Возлюбленные зарегистрировали брак в одном из ЗАГСов Тернополя. Счастливой новостью новоиспеченные супруги поделились в Instagram.

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Госпожа Сасанчин, вы теперь не потенциальная, а официальная? – Пошутил над молодой женой Роман и показал свидетельство о браке.

Скриншот – instagram.com/sasanchyn_official/

Супруга певца Иванна в ответ пошутила, что после поставленных подписей ничего не изменилось. Известно, что пара уже довольно давно живет вместе. Сначала пара жила в квартире, которую Сасанчин получил за победу в шоу "Голос", а после переехала в Тернополь.

Отпраздновать событие молодожены решили дома в кругу семьи и друзей. По словам Романа, теперь его жизнь перейдет на новый уровень и певец в ожидании интересных перемен.

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