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Александр Пикалов из Квартала 95 проговорился, что развелся с супругой после 18 лет брака

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
25 октября, 15:31
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В новом интервью артист обмолвился, что его супруга Ирина – теперь уже бывшая. Пара прожила вместе 18 лет. У них есть общий сын Михаил
Александр Пикалов развелся со своей женой Ириной
Александр Пикалов развелся со своей женой Ириной / Фото: instagram.com/kvartal95official, facebook.com/irina.pikalova.50

Недавно актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев признался, что развелся с супругой. А теперь стало известно, что ряды холостяков пополнил Александр Пикалов.

Об этом артист "Квартала 95" рассказал в интервью "Украинской правде". Похоже, что Пикалов не хотел раскрывать подробности личной жизни, но упомянул об этом вскользь, отвечая на вопрос по другой теме.

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На вопрос журналиста, улучшилась ли жизнь Александра после того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, артист ответил:

Если бы не съемки, я хотел пригласить тебя на это интервью в свою квартиру, чтобы ты увидел все своими глазами. Когда политики начинают говорить: "хоромы, дачи". У меня же был дом, который оставил бывшей жене, можно и туда съездить. Это деревянная усадьба. Но я сосед Петра Алексеевича через две улицы.

Александр Пикалов признался, что расстался с женой
Александр Пикалов признался, что расстался с женой / Фото: instagram.com/pikalov95_official/

Также на уточнение журналиста о том, какие сейчас у Александра отношения с Владимиром Зеленским, артист ответил, что они общаются с президентом по праздникам. В последний раз виделись на дне рождения уже бывшей супруги Пикалова:

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Это был день рождения. Я как бывший муж – меня запустили, но так недалеко (смеется). То есть там Владимир Александрович приехал, они общались. Он всех поздравил, принес подарок, пожал руку, 10 минут – и поехал.

Александр и Ирина Пикаловы поженились в 2003 году, в 2006-м у них родился сын Михаил. Подробностей развода артист раскрывать не стал. Поэтому неизвестно, когда именно супруги решили разойтись.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Нет слов, чтобы передать мое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей невероятной коллеги. Я сотрудничаю с полицией и вовлечен в расследование, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия. Я поддерживаю связь с ее мужем, предлагаю свою поддержку ему и семье. Мое сердце болит

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