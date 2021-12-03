19-річний переможець Голосу Роман Сасанчин одружився з вагітною коханою

Роман Сасанчин та його дівчина Іванна одружилися / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин та його дівчина побралися у червні цього року. А через деякий час шанувальники співака дізналися про те, що незабаром він уперше стане батьком.

Рішення зв'язати себе узами шлюбу 19-річний Роман та 23-річна Іванна прийняли через рік стосунки. Улюблені зареєстрували шлюб в одному із РАГСів Тернополя. Щасливою новиною новостворене подружжя поділилося в Instagram.

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Пані Сасанчине, ви тепер не потенційна, а офіційна? – пожартував над молодою дружиною Роман і показав свідоцтво про шлюб.

Скріншот – instagram.com/sasanchyn_official/

Дружина співака Іванна у відповідь пожартувала, що після поставлених підписів нічого не змінилося. Відомо, що кілька вже давно живе разом. Спочатку кілька жила у квартирі, яку Сасанчин отримав за перемогу у шоу "Голос", а після переїхала до Тернополя.

Відсвяткувати подію молодята вирішили вдома у родинному колі та друзів. За словами Романа, тепер його життя перейде на новий рівень і співак чекає на цікаві зміни.

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