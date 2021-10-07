25-летняя Jerry Heil призналась, кому отдаст девственность

/ Фото: Скриншот из YouTube

Певица Jerry Heil, которая стала стала первой украинкой, победившей в известном музыкальном онлайн-конкурсе, на сцене шоу Владимира Дантеса "Stand Up 380" зачитала шуточный монолог, затронув популярные темы о своей жизни.

Jerry Heil уже несколько лет является веганом. Мама певицы очень переживала, как на такое решение дочери отреагирует папа-мясник.

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Я в какой-то день решилась и, когда он об этом узнал, долго молчал, вышел на улицу покурить, вернулся и говорит: "Завтра я беру тебя за руку и мы идем к психологу". Я понимаю, что для него это серьезная травма. Человека, который убивал свиней на глазах у своего ребенка, его можно понять. Мне кажется, даже если мой брат к нему подойдет и скажет: "Папа, я гей". Отец, наверное, ответит: "Серьезно? Сын, ты ч***аешься с мальчиками? Ну мясо хоть ешь?" – сказала Jerry.

Jerry Heil / Фото: Скриншот из YouTube

Посмеялась певица и над тем, что у нее маленькая грудь.

Я, как веганка и сыроедка, могу на сто процентов сказать, что от капусты грудь не растет, от фасоли она не растет, и от чечевицы тоже. Скорее всего, она растет от мяса (улыбается). Это просто моя карма за то, что я все детство видела, как убивают свиней и ничего с этим не сделала. И раз мы случайно затронули тему моей груди... Мою грудь можно только случайно зацепить, – рассказала артистка.

Исполнительница хита "Охрана, отмена" не могла не прокомментировать свое признание, что никогда не имела близости с мужчиной.

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У меня нет такого, что я жду на какого-то особенного принца. Я берегу себя для того человека, который напишет мне в Direct без ошибок. У меня нет особых загонов – до свадьбы или что-то. Понимаете, нужно вовремя. Я боюсь, что затяну и в 40 лет такая: "Та сколько там осталось, доношу", – сказала артистка.

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