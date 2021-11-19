26 ноября в Октябрьском Дворце пройдет вечер памяти Назария Яремчука

26 ноября в Киеве состоится вечер памяти Назария Яремчука. / Фото: umoloda.kyiv.ua

26 ноября пройдет вечер памяти Назария Яремчука. Мероприятие начнется в 19:00 в Октябрьском Дворце. В нем примут участие выдающиеся артисты, коллективы и молодые исполнители.

В памятном проекте "Родина" примут участие артисты: братья Яремчуки (Назарий и Дмитрий), Нина Матвиенко, Ольга Сумская, Алла Кудлай, Павел Зибров, Наталья Бучинская, Аурика Ротару, Виктор Павлик, Екатерина Бужинская, Анатолий Гнатюк и многие другие.

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Имя величайшего певца Назария Яремчука – это целая эпоха в украинской эстраде. Его образ всегда ассоциировался с настоящим патриотом, для которого самым важным были семья и родина. Отметим, о доброте, справедливости, высоких моральных качествах певца ходили целые легенды, а песенный талант навсегда вывел его в число первых в отечественной эстраде.

За 43 года жизни Назарий Яремчук записал более 150 песен. / Фото: Instagram

Несмотря на то, что Назарий Яремчук ушел из жизни, его творчество вызывает интерес у поклонников украинского искусства. Такие песни, как "Червона рута", "Стожари", "Водограй" до сих пор остаются самыми известными. Их даже называют визитной карточкой украинской эстрады в мире.

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Интересно, что в названии проекта "Родина" заложены идея и содержание творчества Яремчука, потому что именно семья во всей многозначности этого слова была основой жизни артиста и является знаковым понятием украинского общества.

Целью фестиваля является в первую очередь не только празднование юбилейного события, но и популяризация современной национальной песенной культуры путем передачи эстафеты искусства Яремчука его последователям для сохранения духовности в обществе.

Кратко об артисте

Назарий Яремчук родился в Черновицкой области в 1951 году в музыкальной семье: отец пел в церковном хоре, а мать, кроме пения, играла на мандолине и выступала в местном театре. Еще маленьким мальчиком Назарий тоже начал петь.

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Артист прожил всего 43 года. / Фото: скриншот

Артист прожил всего 43 года – в 1995-м он умер от рака желудка. Всего Яремчук записал более 150 композиций. Из них самые известные "Гай, зелений гай", "Родина", "Я піду в далекі гори", "Гей ви, козаченьки" и другие.

Ему присвоено звание Народного артиста Украины и посмертно присуждена государственная премия им. Шевченко.

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